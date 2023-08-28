Advertisement
HOME WOMEN FASHION

3 Jenis Celana Boxer yang Cocok Dipadukan dengan Tank Top dan Singlet

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |18:38 WIB
3 Jenis Celana Boxer yang Cocok Dipadukan dengan Tank Top dan Singlet
3 Jeni Celana Boxer yang Cocok Dipadukan dengan Tank Top dan Singlet, (Foto: Dok)
A
A
A

TIGA jenis celana boxer pria ini cocok dipadukan dengan tank top atau singlet pria. Selain memberi tampilan yang modis, bahannya juga sangat nyaman untuk dalaman ataupun outwear.

Sesuai namanya, celana boxer terinspirasi dari celana yang dikenakan petinju. Celana boxer adalah celana dalam yang juga bisa dipakai untuk outwear. Karena itu, celana boxer memiliki desain unik dan fashionable dibanding celana dalam model segitiga.

Umumnya, celana boxer memiliki karet yang besar di bagian pinggang. Cocok untuk aktivitas sehari-hari dan olahraga ringan. Selain itu, desain celana mendukung elastisitas dan sirkulasi udara di area genital pria.

Setidaknya, ada tiga jenis celana boxer yang ada di pasaran. Apa saja?

Jenis Celana Boxer

Boxer Brief

