HOME WOMEN FASHION

Ladies, Begini Tips Mix and Match Sneakers yang Menarik!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |18:27 WIB
SEPATU sneakers wanita memang merupakan salah satu jenis fashion yang mudah dipadupadankan dengan outfit apa pun. Makanya, nggak sia-sia deh kalau Anda memiliki sneakers kesayangan di rumah.

Nah, biar penampilan jadi makin kece saat mengenakan sepatu sneakers wanita ini, ada baiknya Anda mengikuti beberapa inspirasi mengenai cara memadupadankan sneakers tersebut untuk mendapatkan look yang menarik!

3 Ide Mix & Match Sepatu Sneakers Wanita

Dress dan Sneakers

Banyak orang beranggapan kalau dress hanya bisa dipadupadankan dengan sepatu bernuansa feminim seperti high heels atau wedges. Padahal, Anda bisa banget lho pakai dress dan sneakers untuk mendapatkan penampilan yang lebih kasual.

Sneakers dan Jeans

Ingin terlihat santai saat berpenampilan sehari-hari atau hangout bareng teman? Berarti Anda wajib banget buat memadupadankan sneakers dengan jeans kesayangan Anda. Anda juga bisa menggunakan jeans belel untuk mendapatkan street style fashion.

Halaman:
1 2
      
