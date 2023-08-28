6 Potret Atlet Voli Cantik Cansu Ozbay dan Profilnya, Setter Andalan Timnas Turki

ATLET cantik Cansu Ozbay merupakan pemain bola voli profesional asal Turki. Perempuan kelahiran 17 Oktober 1996 tersebut memiliki tinggi 182 cm dan berat 75 kg.

Perempuan kidal ini memiliki jangkauan Spike 298 cm, dengan block 290 cm. Bermain di posisi setter, Cansu memulai karier bola volinya di Göztepe kemudian melanjutkan di tim pengembangan pemuda Arkas Spor di kampung halamannya di Izmir.

Dia pun tercatat sebagai best setter pada Champions League di 2021/22 dan 2022/23, dan Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi di 2017/18, 2018/19, dan 2021/22. Selain prestasinya, penampilan Cansu pun memang menarik perhatian. Nah, berikut beberapa penampilan Cansu di luar lapangan seperti dilansir dari @ozbaycansu.

Blouse dengan Payet

Cansu tampil cantik dengan blouse hitam belahan dada rendah dengan aksen payet di bagian pinggang. Rambut ikalnya nampak keren dengan warna emas yang dibiarkan tergerai di pundaknya. Penampilannya pun semakin sempurna dengan kalung rantai di lehernya.

Rambut Pendek

Perempuan cantik ini tampil manis dengan baju crop top putih lengan panjang, dipadukan dengan celana denim biru. Kali ini, Cansu memilih tampil dengan rambut pendek, tersenyum manis ke arah kamera.