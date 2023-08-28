Kolaborasi Anggun Amero Jewellery dengan Livette by Liliana Tanoesoedibjo di Pagelaran New York Fashion Week 2024

BRAND perhiasan emas asal Indonesia, AMERO Jewellery berkolaborasi dengan Livette by Liliana Tanoesoedibjo siap tampil di salah satu ajang pertunjukkan mode terbesar di dunia, New York Fashion Week, Spring Summer 2024, dalam show Indonesia Now.

Dalam show tersebut, kedua brand ternama tersebut akan menampilkan 10 koleksi busana terbaru dari Livette yang bertemakan “Futuristic Modern Chic” yang dipadukan dengan koleksi perhiasan terbaru dari Lavani Series dari AMERO Jewellery.

Kedua brand ini memiliki komitmen yang kuat untuk mengusung kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional, serta membawa pesan kemanusiaan dan cinta kasih pada setiap filosofi produk mereka.

Livette kali ini akan mengangkat kedua sisi dari kekuatan sekaligus feminitas seorang perempuan, dan lebih jauh lagi membangkitkan kebanggaan Indonesia terhadap bangsa.

Kisah magnetis Livette dimulai ketika Liliana Tanoesoedibjo memiliki ide untuk melestarikan warisan budaya Indonesia dengan memperkenalkan generasi masa depan pada pakaian Nusantara yang beraneka ragam.

Pesona kain tradisional dengan detail yang kuat dipadukan dengan desain modern menciptakan tampilan elegan dan berseni.

Executive Chairwoman of MNC Group sekaligus desainer Livette, Liliana Tanoesoedibjo mengungkapkan, ia merasa bangga dan bahagia akhirnya Livette bisa merambah ke kancah internasional bersama AMERO Jewellery.

“Merasa bangga merasa sangat happy, bahwa pada akhirnya livette bisa merambah kancah internasional NYFW bersama AMERO Jewellery,” ujar Liliana, saat diwawancara baru-baru ini.

“Saya juga bersyukur, apa yang kita kerjakan dapat membuahkan hasil. Livette selalu membawa tenun Indonesia di dalam desainnya, tenun Indonesia sangat cantik, very chic, berbeda dan unik. Saya sangat bahagia sekali, kita bisa membawa tenun ke New York,” lanjutnya.

Liliana juga mengungkapkan, karena kecintaannya terhadap tenun Indonesia, lantas membawa dirinya ke dalam spirit yang berbeda. Melalui Livette, ia mengaku ingin menampilkan wastra Indonesia dalam sebuah desain yang modern dan bisa dipakai kegiatan sehari-hari.

“Khusus spring summer 2024, 13 september NYFW, saya mengambil futuristik modern and chic, mengambil kain benuansa metalic rosegold pengikat desain Livette dengan jewellery yang dikenakan oleh model,” tuturnya.

Liliana juga menjelaskan, koleksi terbaru Livette akan menyoroti tampilan yang futuristik dan modern, memadukan berbagai elemen dengan estetika yang menarik dan elegan.

Garis-garis halus organza, wastra tenun yang special dan fitur design inovatif yang digabungkan dengan aksen kain lame metalik rose gold dengan nuansa yang menyatu ditampilkan pada koleksi ini.

Selain itu, Livette juga mengadopsi siluet klasik minimalis dengan detail garis pinggang yang tegas, struktur yang disesuaikan dengan bentuk badan, dan proporsi yang seimbang dikombinasikan dengan aksen metalik dan jahitan dengan bentuk flowing, sehingga menciptakan keseimbangan harmonis antara inovasi modern dan keanggunan abadi.

“Saya mengambil metode tenun sulam bulu sesuatu yang berbeda, pengerjaannya berbeda dengan sulam biasa, ada tekstur sulam yang timbul jadi tenun ini terlihat berbeda dan modern sekali,” sambungnya.

Keseluruhan koleksi ini menghasilkan tampilan yang menggabungkan elemen futuristik yang menyatu dalam rangkaian modern klasik yang stylish. Semua koleksi juga dipercantik dengan koleksi sepatu dari Jolie Moda.

Sementara, Amero Jewellery kembali mengeksplor dan mengapresiasi keindahan Borobudur yang dihadirkan dalam bentuk koleksi terbaru Lavani Borobudur Series, Rhombus Kawung yang terinspirasi dari stupa di Borobudur dan motif kawung.

Lavani Borobudur Series Rhombus Kawung melambangkan para wanita yang menghargai setiap proses kehidupannya. Di mana mereka selalu memiliki harapan di setiap langkah-langkah yang mereka jalani untuk menjadi pribadi yang lebih sempurna, sehingga menjadi perempuan yang mencerminkan kearifan Indonesia yang unggul dan menginspirasi.

“Kita ingin memperkenalkan kebudayaan indonesia yang sangat banyak dan sangat indah ini ke dunia internasional. Kita harus memiliki langkah concrete dan strategi, salah satunya dengan berkolaborasi dengan Livette,” ujar Andrew Surya Wijaya selaku CFO and Marketing DirectorAMERO Jewellery.

Andrew lantas mengungkapkan alasan mengapa pihaknya ingin ikut berkolaborasi dengan Livette. Menurut mereka, brand fashion yang diusung Liliana Tanoesoedibjo itu cukup fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman.

“Saya melihat brand Livette fleksibel, adaptif mengikuti perkembangan zaman. Kenapa kita coba di futuristik modern karena trendnya mengarah ke situ, dengan langkah ini harapannya lebih bisa mengenalkan karya-karya anak bangsa di luar negeri semakin diminati,” tuturnya lagi.

Amero Jewellery dan Livette by Liliana Tanoesoedibjo sendiri memiliki visi dan mimpi besar yang sama, yaitu untuk memperkenalkan keanggunan dan kemegahan seni budaya Indonesia ke seluruh dunia.

Kolaborasi AMERO X LIVETTE by Liliana Tanoesoedibjo di NYFW Spring/Summer 2024 merupakan suatu langkah konkrit dari kedua brand fashion buatan anak bangsa untuk mencapai visi-nya.