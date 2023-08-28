Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Cerita Liliana Tanoesoedibjo Bawa Kain Tenun Indonesia di Ajang New York Fashion Week 2024

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:06 WIB
Cerita Liliana Tanoesoedibjo Bawa Kain Tenun Indonesia di Ajang New York Fashion Week 2024
Persiapan Liliana ke NYFW 2024 (Foto: Dimas)
A
A
A

KINI sudah waktunya Wastra Nusantara melebarkan sayap hingga ke kancah internasional. Selain memiliki desain yang sangat indah, Wastra Nusantara seperti kain tenun juga memiliki beragam makna filosofis yang mendalam.

Potensi inilah yang dilihat Liliana Tanosoedibjo selaku Executive Chairwoman MNC Group sekaligus desainer dari brand LIVETTE. Pada 13 September 2023 mendatang, Liliana akan membawa kain tenun Indonesia untuk melenggang di salah satu ajang mode terbesar di dunia, New York Fashion Week (NYFW) Spring/Summer 2024, dalam show Indonesia Now.

 persiapan untuk NYFW 2024

Kepada Tim MNC Portal Indonesia, Liliana Tanoesoedibjo membeberkan sejumlah persiapan yang telah ia lakukan. Untuk event kali ini, LIVETTE berkolaborasi dengan AMERO Jewellery, sebuah brand perhiasan lokal yang memiliki visi yang sama yakni, melestarikan sekaligus mempromosikan kebudayaan Indonesia melalui produk-produk hasil karya mereka.

Persiapannya sendiri membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 bulan. Dimulai dari menyiapkan kain tenun yang diproduksi langsung oleh para pengrajin lokal di Desa Troso, Jepara, Jawa Tengah, hingga mendesain kain mengusung konsep Futuristic Modern Chic.

Konsep tersebut sengaja dipilih Liliana Tanoesoedibjo sebagai bukti bahwa Wastra Nusantara dapat didesain secara dinamis mengikuti perkembangan trend dan zaman.

"Kolaborasi dengan AMERO adalah tantangan tersendiri bagi saya, karena LIVETTE sudah punya signature yang berbeda. Jadi saya harus mendesain sesuatu yang berbeda, sehingga harus memasukkan elemen-elemen khusus untuk menjadi benang merah pada kolaborasi kami," terang Liliana Tanoesoedibjo, dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut ia menjelaskan, khusus koleksi Spring Summer 2024, LIVETTE memilih kain bernuansa metalic rosegold yang dinilai dapat melebur cantik dengan desain-desain perhiasan dari AMERO ketika dikenakan oleh para model saat acara NYFW berlangsung.

Tak hanya itu, metode sulamnya pun dipikirkan sangat matang oleh Liliana. Ia memilih metode tenun sulam bulu dengan tekstur yang timbul sehingga sangat menonjolkan kesan modern dan chic.

 BACA JUGA:

"Karena kecintaan saya dengan tenun Indonesia, itu yang benar-bener membawa saya memiliki spirit yang berbeda. Saya ingin menunjukkan wastra Indonesia ini dapat didesain secara modern dan bisa dipakai dalam kegiatan sehari-hari atau pesta," ujarnya.

Seluruh koleksi LIVETTE pun tidak luput dari beragam makna filosofis di dalamnya. Seperti sleeveless dress berwarna metalik yang dipadukan warna hitam dengan aksen timbul yang kental.

Liliana mengatakan desain itu memiliki makna filosofi hubungan manusia dengan sang Maha Pencipta. Setiap koleksi juga mengangkat kedua sisi dari kekuatan sekaligus feminitas seorang perempuan, dan lebih jauh lagi membangkitkan kebanggan Indonesia terhadap bangsa.

 BACA JUGA:

Kisah magnetis LIVETTE sudah lama dilakukan ketika Liliana Tanoesoedibjo memiliki ide untuk melestarikan warisan budaya Indonesia dengan memperkenalkan generasi muda pada pakaian Nusantara yang beraneka ragam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/194/3188673//liliana-7aGK_large.jpg
Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185614//dihadiri_liliana_tanoesoedibjo_warren_tanoesoedibjo_hingga_kevin_sanjaya_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025_resmi_dibuka-Uyj6_large.jpg
Dihadiri Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, hingga Kevin Sanjaya, Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025 Resmi Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183178//highend-dTo6_large.jpg
The Alpha Under 40 2025 Jadi Penggerak Generasi Muda Capai Kesuksesan Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/612/3183177//highend-62Kb_large.jpg
The Alpha Under 40 2025, HighEnd Magazine Apresiasi 16 Generasi Muda yang Sukses Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085//liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151558//miss_indonesia-3ztF_large.jpg
Fokus Penilaian Miss Indonesia 2025 Bukan Sekadar Estetika Fisik Semata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement