HOME WOMEN FASHION

Siap Melenggang ke New York Fashion Week, Kisah Didiet Maulana Dimulai Hanya di Garasi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:00 WIB
Siap Melenggang ke New York Fashion Week, Kisah Didiet Maulana Dimulai Hanya di Garasi
Didiet Maulana siap tampil di New York Fashion Week, (Foto: Instagram @didietmaulana)
DIDIET Maulana kini sudah menjelma menjadi salah satu sosok desainer top di Indonesia. Karya-karya tangan dinginnya yang begitu indah dan penuh makna, mampu membius banyak mata.

Tak heran jika Didiet bisa dibilang jadi salah satu desainer busana langganan banyak orang penting, selebritis papan atas, sosialita, hingga kalangan pejabat.

 BACA JUGA:

Kali ini, Didit tengah membawa kabar bahagia dan membanggakan. Ia diketahui jadi salah satu desainer Indonesia yang akan tampil di salah satu pekan mode bergengsi dunia, New York Fashion Week (NYFW) 2023-2024.

Didiet dijadwalkan akan menggelar shownya pada 13 September 2023 pukul 11 siang waktu setempat. Kehadiran Didiet ini dikabarkan langsung oleh Indonesia Now melalui laman Instagram baru-baru ini.

Didiet mengaku dirinya tak menyangka akan memamerkan karya-karyanya ke kancah internasional. Mengingat perjalanan karirnya di dunia fesyen, ia sebut dimulai hanya di garasi kecil rumahnya.

“Enggak pernah terbayangkan bahwa sebuah butik yang saya mulai dari garasi kecil rumah saya 12 tahun lalu, “tulis Didiet dikutip dari akun Instagram miliknya, @didietmaulana, Senin (28/8/2023).

