Tampilan Cewek Mamba ala Aurelie Moeremans, Pakai Dress dari Karya Difabel

PENAMPILAN Aurelie Moeremans memang selalu sukses membuat netizen terpukau. Tidak heran jika dia dipercaya untuk mencoba berbagai outfit dari para desainer.

Nah, kali ini dia tampil elegan dalam balutan outfit serba hitam rancangan dari label Sean Sheila. Outfit serba hitam tersebut merupakan satu dari keseluruhan koleksi label Sean Sheila yang memang terkenal melibatkan difabel dalam setiap pembuatan koleksinya.

Dalam akun Instagram, Sean Sheila memang menyebutkan diri sebagai "The disabled garment company". Artinya, setiap koleksi yang ia miliki diproduksi langsung dengan jahitan tangan para penyandang disabilitas.

Lantas, seperti apa potret Aurelie yang cantik dengan outfit serba hitam dari label Sean Sheila tersebut? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram @aurelie.

Makeup bernuansa bold

Wajah Aurelie memang semakin memukau dengan nuansa makeup bold. Meskipun bukan pertama kali, namun, makeup yang ia kenakan di potret ini tampak lebih dramatis. Sang Makeup Artist (MUA), Archangela Chelsea Yusuf tampak paham betul bagaimana menonjolkan kecantikan dan struktur wajah mantan kekasih Ello tersebut.

Modis dengan gaya rambut messy bun

Meski menggunakan gaya rambut messy bun alias dicepol dengan sedikit efek ‘messy’, namun membuat penampilan Aurelie justru kian modis. Bagian anak rambut yang berjatuhan di dahinya pun seolah jadi ukiran manis di wajah cantiknya.