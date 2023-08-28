Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Cewek Mamba ala Aurelie Moeremans, Pakai Dress dari Karya Difabel

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |13:03 WIB
Tampilan Cewek Mamba ala Aurelie Moeremans, Pakai Dress dari Karya Difabel
Aurelie Moereans. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Aurelie Moeremans memang selalu sukses membuat netizen terpukau. Tidak heran jika dia dipercaya untuk mencoba berbagai outfit dari para desainer.

Nah, kali ini dia tampil elegan dalam balutan outfit serba hitam rancangan dari label Sean Sheila. Outfit serba hitam tersebut merupakan satu dari keseluruhan koleksi label Sean Sheila yang memang terkenal melibatkan difabel dalam setiap pembuatan koleksinya.

Dalam akun Instagram, Sean Sheila memang menyebutkan diri sebagai "The disabled garment company". Artinya, setiap koleksi yang ia miliki diproduksi langsung dengan jahitan tangan para penyandang disabilitas.

Lantas, seperti apa potret Aurelie yang cantik dengan outfit serba hitam dari label Sean Sheila tersebut? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram @aurelie.

Makeup bernuansa bold

Aurelie Moeremans

Wajah Aurelie memang semakin memukau dengan nuansa makeup bold. Meskipun bukan pertama kali, namun, makeup yang ia kenakan di potret ini tampak lebih dramatis. Sang Makeup Artist (MUA), Archangela Chelsea Yusuf tampak paham betul bagaimana menonjolkan kecantikan dan struktur wajah mantan kekasih Ello tersebut.

Modis dengan gaya rambut messy bun

Aurelie Moeremans

Meski menggunakan gaya rambut messy bun alias dicepol dengan sedikit efek ‘messy’, namun membuat penampilan Aurelie justru kian modis. Bagian anak rambut yang berjatuhan di dahinya pun seolah jadi ukiran manis di wajah cantiknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/612/3136429/aurelie_moeremans_lakukan_pemeriksaan_lagi_usai_gegar_otak_ini_hasilnya-neXN_large.jpg
Aurelie Moeremans Lakukan Pemeriksaan Lagi Usai Gegar Otak, Ini Hasilnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/612/3105027/kronologi_kecelakaan_aurelie_moeremans_di_as_sampai_alami_geger_otak_ringan-kIXy_large.jpg
Kronologi Kecelakaan Aurelie Moeremans di AS, Sampai Alami Geger Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075099/aurelie_moeremans_dan_tyler_bigenho-eF3d_large.jpg
5 Potret Aurelie Moeremans dengan Berbagai Outfit, Foto Prewed?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023125/potret-aurelie-moeremans-dan-tyler-yang-makin-lengket-usai-go-public-4ze98BsELZ.jpg
Potret Aurelie Moeremans dan Tyler yang Makin Lengket Usai Go Public
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/612/2902098/potret-pesona-aurelie-moeremans-berkebaya-merah-di-opening-motogp-mandalika-2023-HzE9sw0nM5.jpg
Potret Pesona Aurelie Moeremans Berkebaya Merah di Opening MotoGP Mandalika 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/194/2880605/5-potret-cantik-aurelie-moeremans-senyumnya-bikin-adem-S64uVUnjPc.jpg
5 Potret Cantik Aurelie Moeremans, Senyumnya Bikin Adem
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement