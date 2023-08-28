Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Perdana, Ariel Noah Live Streaming di Shopee Live Bareng Brand Lokal Geoff Max

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:46 WIB
Perdana, Ariel Noah Live Streaming di Shopee Live Bareng Brand Lokal Geoff Max
jangan lewatkan Ariel Noah perdana Live streaming bersama produk Geoff Maxx
A
A
A

Jakarta- Vokalis band Noah, Nazril Irham atau Ariel Noah, akan memandu Sobat Shopee berbelanja berbagai produk terbaik brand lokal Geoff Max di Shopee Live! Geoff Max adalah brand lokal fesyen asal Bandung yang populer di kalangan milenial dan gen z pecinta musik dan olahraga ekstrem.

Sebagai brand ambassador apparel sepatu Geoff Max, Ariel Noah akan menemani kamu berbelanja secara interaktif di sesi live akun Shopee Geoff Max Official Shop pada Selasa, 29 Agustus 2023 mulai pukul 4 hingga 6 sore. Ini akan jadi kali pertama bagi Ariel menjadi host live streaming di Shopee Live, lho!

Nantinya, Sobat Shopee akan bisa merasakan keseruan berinteraksi secara real-time dengan sang musisi sambil memilih dan membeli produk-produk terbaik dari brand lokal Geoff Max.

Kamu bisa tanya segala hal tentang produk Geoff Max kepada Ariel lewat kolom komentar sepanjang live streaming. Kapan lagi kan bisa belanja sambil ditemani musisi idola.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189146//olx_iklan_baris_digital_yang_miliki_iklan_lowongan_pekerjaan-tlA2_large.jpeg
Mencari Lowongan Kerja di Jakarta, OLX Jadi Alternatif yang Semakin Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189133//perbedaan_pkb_tahunan_dan_lima_tahunan-V3ZL_large.jpg
Ini Bedanya Pengurusan PKB Tahunan dan PKB Lima Tahunan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement