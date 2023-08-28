Perdana, Ariel Noah Live Streaming di Shopee Live Bareng Brand Lokal Geoff Max

Jakarta- Vokalis band Noah, Nazril Irham atau Ariel Noah, akan memandu Sobat Shopee berbelanja berbagai produk terbaik brand lokal Geoff Max di Shopee Live! Geoff Max adalah brand lokal fesyen asal Bandung yang populer di kalangan milenial dan gen z pecinta musik dan olahraga ekstrem.

Sebagai brand ambassador apparel sepatu Geoff Max, Ariel Noah akan menemani kamu berbelanja secara interaktif di sesi live akun Shopee Geoff Max Official Shop pada Selasa, 29 Agustus 2023 mulai pukul 4 hingga 6 sore. Ini akan jadi kali pertama bagi Ariel menjadi host live streaming di Shopee Live, lho!

Nantinya, Sobat Shopee akan bisa merasakan keseruan berinteraksi secara real-time dengan sang musisi sambil memilih dan membeli produk-produk terbaik dari brand lokal Geoff Max.

Kamu bisa tanya segala hal tentang produk Geoff Max kepada Ariel lewat kolom komentar sepanjang live streaming. Kapan lagi kan bisa belanja sambil ditemani musisi idola.