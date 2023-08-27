Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Ini Pantang Mengaku Salah, Keras Kepala!

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |23:00 WIB
4 Zodiak Ini Pantang Mengaku Salah, Keras Kepala!
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
A
A
A

MEMANG tak semua orang mau untuk mengakui kesalahannya. Selain karena egois, karakter seperti ini juga didorong oleh kepribadian atau sifat keras kepala.

Menariknya, sedikit banyak karakter kepribadian seperti ini memang bisa berpengaruh dari tanda zodiak yang dimiliki. Ya, bicara tentang kepribadian disebutkan ada beberapa zodiak yang sulit dan tak mau alias pantang untuk mengaku salah. Simak ulasan singkatnya berikut ini, sebagaimana dilansir dari Times of India, Minggu (27/8/2023)

1. Virgo: Bukan rahasia lagi kalau orang-orang pemilik zodiak ini terlahir dengan sifat perfeksionis. Tak heran cenderung bossy, karena hampir tidak menyukai cara orang lain dalam melakukan sesuatu. Para Virgo, negatifnya cenderung tak mau terang-terangan mengaku dirinya sudah melakukan kesalahan karena merasa sudah begitu bekerja keras.

2. Scorpio: Sebagai individu yang sangat berpendirian kuat dan bersemangat tentang apa yang dirinya lakukan, para Scorpio merasa dirinya tak mungkin salah. Makanya, memberi tahu seorang Scorpio bahwa mereka telah melakukan kesalahan memang sulit, ditambah secara alami para Scorpio dasarnya susah menerima pendapat dari orang lain.

Halaman:
1 2 3
      
