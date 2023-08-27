5 Zodiak Punya Aroma Tubuh Wangi, Wajib Pakai Parfum

AROMA tubuh yang harum dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang, Tidak heran orang-orang berusaha keras untuk bisa punya aroma tubuh yang wangi dan juga menyenangkan.

Selain dengan menjaga kebersihan tubuh, tak jarang banyak orang rela membeli parfum dengan harga yang tinggi agar selalu wangi.

Apakah Anda termasuk tipe orang seperti penjelasan di atas? Mungkin Anda adalah satu dari pemilik lima tanda zodiak ini. Daripada penasaran, baca paparannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari PinkVilla, Minggu (27/8/2023)

1. Taurus: Para Taurus disebut sebagai orang yang menyukai aroma parfum yang mewah. Mereka rela membeli parfum yang mahal untuk mempertahankan aroma tubuhnya.

BACA JUGA:

2. Gemini: Para Gemini merupakan sosok yang sangat menawan dan andal menggoda orang lain. Salah satu daya tarik Gemini, punya aroma tubuh yang segar, ringan, dan harum. Ya, para Gemini memang suka bereksperimen sehingga seringkali tertarik berbagai jenis parfum.