Nikmati Weekend Promo Kredivo di AladinMall Dapat Cicilan 0% dan Bebas Cicilan 1 Bulan

Yuk, nikmati Weekend Promo Kredivo di AladinMall yang berlaku mulai 26 hingga 28 Agustus 2023. Selama masa promo, Anda akan mendapat keuntungan berupa cicilan 0% untuk minimal transaksi Rp500 ribu dan bebas cicilan 1 bulan untuk minimal transaksi Rp5 juta.

Promo bertajuk 3 Hari Promo Pasti dari Kredivo ini bakal seru karena banyak barang-barang bagus yang bisa diborong. Manfaatkan Weekend Promo Kredivo untuk membeli barang elektronik, gadget, fashion hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Kredivo merupakan aplikasi pay later yang bisa membuat Anda belanja terlebih dahulu dan bayar belakangan. PT Kredivo Finance Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Lantas, bagaimana syarat dan ketentuan ikutan Weekend Promo Kredivo?

Weekend Promo Kredivo

1. Cicilan 0% untuk 6 bulan

Syarat dan Ketentuan Promo:

● Promo cicilan 0% dengan minimum transaksi 500 ribu berlaku khusus pembayaran tenor 6 bulan.

● Promo berlaku selama periode 26-28 Agustus 2023

● Voucher promo hanya dapat digunakan 1 (satu) kali/pengguna/periode.

● Setiap transaksi akan dikenakan biaya administrasi sebesar 6%