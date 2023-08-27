Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Gandeng EXO Jadi Duta Merek Skincare, Felicya Angelista: Butuh Berbulan-bulan

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |19:45 WIB
Gandeng EXO Jadi Duta Merek Skincare, Felicya Angelista: Butuh Berbulan-bulan
EXO, (Foto: Okezone/Pradita)
A
A
A

SETELAH Song Joongki dan Twice, lini skincare lokal Scarlett diketahui baru saja menggandeng boygroup papan atas Korea Selatan, EXO sebagai Glow Ambasador terbaru.

Berkolaborasi dengan boy grup yang dijuluki King of K-Pop tersebut, Felicya Angelista, sang founder mengaku tak mudah untuk bisa mendapatkan grup pelantun hits Ko Ko Bop, Tempo, Monster, hingga Growl tersebut.

Feli-begitu ia akrab disapa menuturkan, pihaknya harus memastikan bahwa produk skincare yang diberikan pada para personel EXO, Suho, Baekhyun, Chanyeol, Chen, Xiumin, Sehun dan D.O tersebut memenuhi standar kualitas dari EXO.

 BACA JUGA:

“Mau kolaborasi sama EXO ini, butuh waktu berbulan-bulan untuk memastikan EXO yakin produk kita kualitasnya bagus dan wow gitu,” ujar Felicya di acara Scarlett EXO: Glow To You Meet and Greet, Minggu (27/8/2023) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. 

