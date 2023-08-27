5 Cara Mengatasi Ketombe Basah, Dicoba Yuk

KETOMBE adalah suatu kondisi dimana kulit kepala mengalami pengelupasan lapisan, sehingga menghadilkan serpihan-serpihan kulit kepala berwarna putih keabu-abuan, bahkan kekuningan.

Menurut Kemenkes, ketombe disebabkan karena adanya jamur Malassezia sp, stress, kulit kepala berminyak, kulit kepala kering, produk perawatan rambut, dan kurang rajinnya keramas. Biasanya, hal itu akan memicu terjadinya ketombe lebih cepat.

Namun, tahukan Anda bahwa ketombe terbagi menjadi ketombe basah, dan ketombe kering?

Dilansir dari laman Style Craze Ketombe basah adalah jenis ketombe yang disebabkan oleh minyak alami di kulit kepala, akibat kelenjar sebaceous. Kemudian, saat kelenjar sebaceous mulai bekerja secara cepat, maka akan memproduksi sebum lebih banyak. Sehingga, kelebihan sebum inilah yang akan mulai menumpuk di kulit kepala dan membuatnya kulit kepala terasa lengket dan membentuk ketombe.

Berbeda dengan ketombe kering. Ketombe kering biasanya lebih ringan jika dibandingkan dengan ketombe basah.

Jenis ketombe basah biasanya menyerang kulit kepala seseorang yang memiliki kulit kepala berminyak, dan serpihannya menempel pada helai rambut dengan ukuran lebih besar daripada ketombe kering. Biasanya disebabkan karena faktor keramas yang tidak teratur.

Lalu bagaimana ya cara menghilangkan ketombe basah?

Ketombe basah adalah kondisi yang lebih tahan lama dan dapat menyebabkan rasa gatal yang luar biasa pada kulit kepala, untuk itu berikut cara menghilangkan ketombe basah:

1. Lidah Buaya

Lidah buaya mengandung enzim yang dapat mengurangi peradangan dan mengurangi rasa gatal. Oleh karen aitu, dapat membantu menghilangkan sel kulit mati, penumpukan minyak, dan timbunan lemak yang menyumbat folikel rambut yang menyebabkan ketombe basah.

2. Cuka Apel

Cuka apel bertindak sebagai obat ketombe basah yang sangat baik, dengan kandungan sifat asam cuka sari apel mengubah pH kulit kepala, sehingga jamur penyebab ketombe sulit tumbuh.

3. Sari Lemon dan Sari Amla

Sari lemon dan sari amla dipercaya dapat bekerja secara sinkron menghilangkan ketombe basah dan minyak yang menumpuk di kulit kepala, karen adanya kandungan asam sitrat yang ada pada sari lemon bertindak sebagai antimikroba dan menghilangkan jamur penyebab ketombe basah.