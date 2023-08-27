Begini Cara Memperbaiki Maskara yang Menggumpal

PAKAI terlalu banyak maskara dapat menyebabkan maskara menggumpal pada bulu mata. Dengan tampilan maskara yang menggumpal dapat merusak penampilan. Terkadang, pengaplikasian yang terburu-buru juga menjadi salah satu penyebab penggunaan maskara yang tidak merata, dan beberapa potongan bulu mata lainnya menjadi membeku, sehingga membuat maskara menjadi menggumpal.

Dilansir dari laman Style Craze, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari kondisi tersebut.

1. Langkah pertama : Menggunakan produk maskara yang bagus

Maskara yang sudah lama tidak terpakai akan membuat bulu mata menjadi menggumpal, dan menyebabkan mata iritasi. Gunakan maskara yang waterproof dan dalam kondisi masih bagus, itu akan membuat maskara tidak menggumpal dan bebas noda.

Gunakan aplikator maskara yang memiliki banyak ruang diantara bulu-bulunya. Terlalu banyak bulu halus dalam aplikator juga dapat membuat maskara menggumpal, untuk itu kondisikan dengan keadaan bulu mata masing-masing ya!

2. Langkah kedua : Oleskan maskara dengan berani

Saat ingin menggunakan maskara, pastikan aplikator tidak memiliki kelebihan cairan. Gunakan maskara dengan teknik zig zag agar sedikit mengurangi terjadinya gumpalan.

Namun, sebelum menyapukan maskara ke bulu mata, ada baiknya untuk menghindari kelebihan cairan, tiriskan maskara di tepi botol sehingga cairan yang berada di maskara tidak terlalu banyak untuk melapisi bulu mata dengan indah, sehingga membuatnya terlihat lebih bervolume.