HOME WOMEN HEALTH

Viral Prosedur Hipnoterapi, Apa Itu?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:00 WIB
Viral Prosedur Hipnoterapi, Apa Itu?
Pasien hipnoterapi. (Foto: Freepik)
A
A
A

KINI hipnoterapi sedang viral dan trending. Di zaman yang serba sulit hingga masalah hidup yang kian rumit, membuat pengobatan atau terapi satu ini kian digandrungi.

Bahkan, pengobatan atau terapi psikologis satu ini sempat viral di media sosial TikTok. Dalam video yang beredar, menampilkan proses pasien ketika menjalani hipnoterapi. Terapi tersebut juga sampai membuat si pasien teriak histeris dan menangis. Tak sedikit yang alhirnya dibuat penasaran dengan jenis terapi satu ini.

pasien hipnoterapi

Lantas, apa itu hipnoterapi dan efeknya untuk penyembuhan psikologi atau mental?

Pada dasarnya, hipnoterapi adalah sebuah metode terapi pada individu dalam kondisi hipnosis tertentu. Biasanya, Hipnoterapi diperuntukan bagi seseorang yang memiliki masalah yang terkait dengan psikologis.

Di antaranya yakni mulai dari gangguan cemas, trauma, depresi, ketergantungan rokok, alkohol, maupun obat-obatan terlarang, gangguan makan, post traumatic stress disorder, sexual disorder, psikosomatis, phobia, hingga panic attack management.

Cara kerja hipnoterapi yakni dengan mengubah interpretasi individu terhadap pengalaman yang dialaminya, serta menghasilkan perubahan pada persepsi maupun tingkah lakunya.

Manfaat hipnoterapi

Hipnoterapi ternyata memiliki manfaat yang cukup membantu untuk kesehatan mental kamu. Mulai dari lebih rileks, mengalami keadaan relaksasi yang begitu dalam, meningkatkan kesadaran, mengelola kekhawatiran sehari-hari, hingga bisa jadi lebih fokus sepenuhnya pada satu masalah yang sedang dihadapi.

Prosedur hipnoterapi

Prosedur hipnoterapi sebenarnya beragam. Namun, biasanya sebelum melakukan terapi tersebut, pasien perlu berbicara dengan terapis untuk mendiskusikan apa yang ingin dicapai, dan menyetujui metode yang akan digunakan oleh terapis tersebut.

Halaman:
1 2
      
