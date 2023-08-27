Penyebab Tangan Selalu Berkeringat, Lengkap dengan Cara Mengatasinya

BERKERINGAT adalah suatu hal yang wajar. Namun ada beberapa bagian tubuh yang memproduksi keringat secara berlebih salah satunya tangan. Kondisi tersebut dinamakan Hiperhidrosis atau keringat berlebih.
Kondisi Hiperhidrosis terjadi ketika seseorang berkeringat lebih dari yang dibutuhkan untuk mengatur suhu tubuh. Seseorang mungkin akan mengalami kondisi keringat berlebih di tangan ketika sedang istirahat, pada suhu dingin, atau secara acak pada saat-saat yang tidak diduga.
Dilansir dari halaman resmi Clevelandclinic pada Senin (28/8/2023) berikut penyebab tangan selalu berkeringat.
Penyebab tangan selalu berkeringat
Jika Anda menderita hiperhidrosis, kelenjar ekrin akan lebih sering aktif dan menghasilkan keringat berlebih. Hal-hal tersebut juga dipicu oleh beberapa penyebab diantaranya:
Dan ketika kamu sedang mengkonsumsi obat-obatan, seperti albuterol, bupropion, insulin, sertralin, omeprazol, dan naproksen.