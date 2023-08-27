Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Penyebab Tangan Selalu Berkeringat, Lengkap dengan Cara Mengatasinya

Nadia Putri Fauziah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |01:16 WIB
Penyebab Tangan Selalu Berkeringat, Lengkap dengan Cara Mengatasinya
Penyebab tangan berkeringat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BERKERINGAT adalah suatu hal yang wajar. Namun ada beberapa bagian tubuh yang memproduksi keringat secara berlebih salah satunya tangan. Kondisi tersebut dinamakan Hiperhidrosis atau keringat berlebih.

Kondisi Hiperhidrosis terjadi ketika seseorang berkeringat lebih dari yang dibutuhkan untuk mengatur suhu tubuh. Seseorang mungkin akan mengalami kondisi keringat berlebih di tangan ketika sedang istirahat, pada suhu dingin, atau secara acak pada saat-saat yang tidak diduga.

Tangan berkeringat

Dilansir dari halaman resmi Clevelandclinic pada Senin (28/8/2023) berikut penyebab tangan selalu berkeringat.

Penyebab tangan selalu berkeringat

Jika Anda menderita hiperhidrosis, kelenjar ekrin akan lebih sering aktif dan menghasilkan keringat berlebih. Hal-hal tersebut juga dipicu oleh beberapa penyebab diantaranya:

  • Emosi tertentu seperti ketika kamu sedang mengalami stres, kecemasan, ketakutan, atau ketika sedang gugup.
  • Saat tubuhmu berada dalam suhu atau kelembapan hangat yang tinggi.
  • Ketika kamu melakukan beberapa latihan atau aktivitas fisik tertentu.
  • Makanan dan minuman tertentu seperti makanan pedas, belemak, bergula, asin, dan berprotein tinggi.
  • Mengalami masalah kesehatan seperti diabetes, jantung, obesitas, dan menopause.

Dan ketika kamu sedang mengkonsumsi obat-obatan, seperti albuterol, bupropion, insulin, sertralin, omeprazol, dan naproksen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
