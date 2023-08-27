Cara Mengatasi Bau Kaki, Dijamin Bebas dari Bakteri dan Jamur

KAKI adalah bagian tubuh yang memiliki lebih banyak kelenjar keringat. Hal tersebut membuat kaki lebih sering berkeringat dan secara alami ada beberapa bakteri yang terdapat di kaki.

Bakteri tersebut akan membantu memecah keringat, jika bakteri tersebut menumpuk maka akan berakibat menimbulkan bau busuk yang terbentuk di kaki. Bromodis atau yang disebut bau kaki, merupakan kondisi medis yang umum dijumpai masyarakat.

Hal tersebut disebabkan oleh penumpukan keringat yang berlebih sehingga mengakibatkan tumbuhnya bakteri pada kulit. Tak hanya dari penumpukan keringat, bromodis juga disebabkan oleh infeksi jamur seperti kutu air. Namun kamu tidak perlu khawatir, ada berbagai solusi mudah dan cepat untuk mengatasi masalah ini.

Dilansir dari halaman resmi Healthline pada Senin (28/8/2023) berikut ini cara mengatasi bau kaki, dari perawatan rumahan hingga menggunakan produk-produk penghilang bau kaki:

Cara Mengatasi Bau Kaki dengan Perawatan Rumahan

1. Menjaga kaki tetap bersih, gunakan sabun dan sikat scrub untuk mencuci kaki setidaknya satu kali sehari. Saat mencuci kaki, kamu juga harus memperhatikan untuk membersihkan sela-sela kaki dan kuku kaki mu.

2. Menggunting kuku kaki hingga pendek dan membersihkannya secara teratur.





3. Mengganti kaus kaki setidaknya sekali sehari, penting untuk kamu membiarkan kakimu kering terlebih dahulu sebelum memakai kaus kaki.



4. Memilih kaus kaki yang dapat menyerap keringat dan perhatikan penggunaan sepatumu, setidaknya kamu harus menggantinya setiap dua hari sekali.



5. Menghindari sepatu yang ketat dan dapat mempertahankan kelembapan, hindari menggunakan sepatu yang tertutup penuh.