5 Minuman yang Cocok untuk Menurunkan Kadar Gula Darah Tinggi, Apa Saja?

SAAT kadar gula darah tinggi, tubuh terasa tidak nyaman. Oleh karena itu kadar gula darah tinggi harus segera diturunkan. Apalagi kadar gula terlalu tinggi dapat memicu berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus.

Saat gula darah tinggi juga harus menghindari berbagai makanan manis, minuman manis, dan penuh karbohidrat. Sebab ini semua malah menaikkan gula darah.

Lalu apa saja minuman yang ampuh untuk menurunkan kadar gula darah dilansir dari Eatwell,

BACA JUGA:

1. Teh Hitam

Senyawa teh membantu meningkatkan resistensi insulin dan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Para peneliti bahkan mengatakan komponen teh ini dapat dikembangkan menjadi produk yang suatu hari nanti dapat membantu mengelola diabetes.

2. Teh Hijau

Selain teh chamomile, teh hijau juga dapat digunakan untuk menurunkan gula darah. Hal ini karena teh hijau kaya akan polifenol yang menurunkan peradangan dan hormon stres. Namun sebagai catatan, tidak diperkenankan untuk menambah pemanis saat meminumnya.

BACA JUGA:

3. Air Putih

Minum air putih bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2. Menariknya, air meningkatkan volume darah, yang memicu pelepasan asam amino serta memengaruhi regulasi gula darah.