Pejuang Diet, Ini 6 Camilan yang Cocok untuk Kamu Coba

MENURUNKAN berat badan dengan cara diet memang tidak mudah. Namun saat diet sebaiknya tidak sampai menyiksa diri. Kamu masih bisa memiliki sejumlah makanan camilan sehat.

Camilan rendah kalori yang ideal sekitar 150 hingga 200 kalori. Angka ini dianggap cukup membantu kita merasa kenyang tanpa membuat total asupan kalori harian berlebihan.

Selain itu, camilan sehat harus mengandung setidaknya 3 gram serat dan 3 gram protein atau lebih. Serat dapat membantu Anda tetap kenyang sambil mempertahankan gula darah berlebihan di masa mendatang, dan meningkatkan metabolisme.

Nah, berikut ini sejumlah camilan rendah kalori yang menyehatkan dan baik dikonsumsi untuk diet dirangkum dari Healthline,

1. Pepaya

Pepaya kaya akan vitamin dan mineral, seperti provitamin A, vitamin C, kalium dan asam folat, serta rendah kalori. Menurut Healthline, pepaya hanya memiliki 68 kalori sehingga sangat bagus untuk camilan rendah kalori.

2. Anggur

Anggur merupakan buah dengan kandungan air yang tinggi. Secangkir penuh anggur mengandung sekitar 100 kalori. Kandungan air dalam buah ini membantu memberikan rasa kenyang dan membantu kita tetap terhidrasi.

Anggur juga merupakan sumber vitamin K dan mangan yang baik, serta mengandung serat, sehingga cocok dijadikan untuk camilan sehat dan rendah kalori untuk para pelaku diet.

3. Greek Yogurt

Greek Yogurt bisa dijadikan camilan sehat untuk diet. Karena mengandung sumber protein dan kalsium yang baik. Kamu bisa menambahkan tambahkan dengan segenggam beri segar seperti Blueberry, Stroberi atau Raspberry untuk ledakan antioksidan dan rasa manis alami untuk membuat hidangan lebih enak dan kaya nutrisi

Yoghurt Yunani biasanya tinggi protein, dan buah beri adalah salah satu sumber antioksidan terbaik, keduanya merupakan perpaduan yang bergizi. Namun, hindari memberi topping yang berkalori tinggi, seperti cokelat atau sereal, karena dikhawatirkan berat badan makin meningkat.

4. Apel

Kamu bisa makan apel dengan selai kacang. Perpaduan rasa manis dari apel potong dengan rasa asin dari selai kacang dapat menjadi camilan rendah kalori yang lezat. Apalagi buah apel dianggap baik untuk kesehatan dan banyak mengandung komponen penting yang dibutuhkan tubuh. Buah apel juga mengandung tinggi serat, sehingga bisa menjadikannya sebagai camilan untuk diet dan juga sangat mudah ditemukan.