Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pejuang Diet, Ini 6 Camilan yang Cocok untuk Kamu Coba

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |03:08 WIB
Pejuang Diet, Ini 6 Camilan yang Cocok untuk Kamu Coba
Diet menurunkan berat badan. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENURUNKAN berat badan dengan cara diet memang tidak mudah. Namun saat diet sebaiknya tidak sampai menyiksa diri. Kamu masih bisa memiliki sejumlah makanan camilan sehat.

Camilan rendah kalori yang ideal sekitar 150 hingga 200 kalori. Angka ini dianggap cukup membantu kita merasa kenyang tanpa membuat total asupan kalori harian berlebihan.

Selain itu, camilan sehat harus mengandung setidaknya 3 gram serat dan 3 gram protein atau lebih. Serat dapat membantu Anda tetap kenyang sambil mempertahankan gula darah berlebihan di masa mendatang, dan meningkatkan metabolisme.

Nah, berikut ini sejumlah camilan rendah kalori yang menyehatkan dan baik dikonsumsi untuk diet dirangkum dari Healthline,

 pepaya

1. Pepaya

Pepaya kaya akan vitamin dan mineral, seperti provitamin A, vitamin C, kalium dan asam folat, serta rendah kalori. Menurut Healthline, pepaya hanya memiliki 68 kalori sehingga sangat bagus untuk camilan rendah kalori.

 BACA JUGA:

2. Anggur

Anggur merupakan buah dengan kandungan air yang tinggi. Secangkir penuh anggur mengandung sekitar 100 kalori. Kandungan air dalam buah ini membantu memberikan rasa kenyang dan membantu kita tetap terhidrasi.

Anggur juga merupakan sumber vitamin K dan mangan yang baik, serta mengandung serat, sehingga cocok dijadikan untuk camilan sehat dan rendah kalori untuk para pelaku diet.

3. Greek Yogurt

Greek Yogurt bisa dijadikan camilan sehat untuk diet. Karena mengandung sumber protein dan kalsium yang baik. Kamu bisa menambahkan tambahkan dengan segenggam beri segar seperti Blueberry, Stroberi atau Raspberry untuk ledakan antioksidan dan rasa manis alami untuk membuat hidangan lebih enak dan kaya nutrisi

Yoghurt Yunani biasanya tinggi protein, dan buah beri adalah salah satu sumber antioksidan terbaik, keduanya merupakan perpaduan yang bergizi. Namun, hindari memberi topping yang berkalori tinggi, seperti cokelat atau sereal, karena dikhawatirkan berat badan makin meningkat.

 BACA JUGA:

4. Apel

Kamu bisa makan apel dengan selai kacang. Perpaduan rasa manis dari apel potong dengan rasa asin dari selai kacang dapat menjadi camilan rendah kalori yang lezat. Apalagi buah apel dianggap baik untuk kesehatan dan banyak mengandung komponen penting yang dibutuhkan tubuh. Buah apel juga mengandung tinggi serat, sehingga bisa menjadikannya sebagai camilan untuk diet dan juga sangat mudah ditemukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3185941//diet-o7Yd_large.jpg
Mau Panjang Umur? Coba Pakai Pola Makan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3184939//mediterania-szyt_large.jpg
Pola Makan Mediterania yang Terkenal di Dunia Bisa Perpanjang Usia, Rahasianya Ada 6!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3178089//iqbal-3k9H_large.jpg
Iqbaal Ramadhan Jatuh Sakit usai Diet Ekstrem Demi Film Baru, Ini Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/482/3175024//ole-eWdt_large.jpg
Seperti Ole Romeny, Apakah Mengurangi Gula Bisa Mempercepat Penyembuhan Cedera Patah Tulang Kaki?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173475//bariatrik-hVtg_large.jpg
 3 Jenis Prosedur Bariatrik, Operasi Potong Lambung yang Dilakukan Ibunda Tasya Kamila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171906//cemilan-kE1u_large.jpg
7 Rekomendasi Camilan Sehat agar Tubuh Tetap Langsing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement