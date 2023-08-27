Abses di Dekat Anus Tidak Boleh Diabaikan, Ini Risikonya

JIKA terjadi abses di dekat anus tidak boleh diabaikan. Sebab abses di dekat anus bisa terus berkembang bila tidak diatasi. Lama-kelamaan, jika tak diobati maka risikonya nanah dalam abses tersebut akan berusaha mencari jalan keluar dari tubuh.

Bahkan yang lebih parah, nanah bisa membentuk saluran di bawah kulit sampai ke anus. Oleh karena itu penyakit semacam ini harus segera ditangani, jangan cuek.

Dokter Ahli Spesialis Bedah dr. Tony Sukentro, Sp.B dari RS EMC Pulomas, Jakarta Timur menjelaskan, jika mengalami abses di dekat anus maka segeralah periksa ke dokter. Maka dokter akan memeriksa tanda iritasi pada anus dan area sekitarnya, serta melihat apakah ada lubang kecil di dekat bukaan anus yang mengeluarkan nanah ketika ditekan. Selain itu dilakukan pemeriksaan colok dubur untuk memastikan adanya fistula ani.

BACA JUGA:

"Permasalahannya sekarang jika sudah terjangkit penyakit fistula ani ini, apakah sudah tidak ada jalan keluar? selain harus dioperasi," ujarnya.

Dokter Tony mengatakan, saat ini sudah ada teknologi baru dari Jerman Fistula ani laser closure (FiLAC) berupa Laser dan fibernya yang lentur yang mampu mencari rongga-rongga fistula ani yang sulit.

BACA JUGA:

Teknologi FiLAC ini juga untuk mengatasi luka yang dibuatnya kecil, sehingga penyembuhannya lebih cepat dibanding yang disobek, akibatnya perawatan lebih mudah tidak mengerikan dan proses penyembuhan bisa lebih cepat dibandingkan yang konvensional.