HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Mencegah Penuaan Dini Akibat Polusi Udara Jakarta

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |11:40 WIB
5 Tips Mencegah Penuaan Dini Akibat Polusi Udara Jakarta
Polusi udara Jakarta (Foto: Okezone)
POLUSI udara Jakarta belakangan ini menjadi topik yang cukup ramai diperbincangkan. Banyak yang mengaitkannya dengan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya yakni terkait kesehatan kulit. Bahkan, polusi udara disebut-sebut membuat kulit cepat menua.

Benarkah demikian? Dan bagaimana cara mengatasi penuaan dini pada kulit akibat terpapar polusi?

 merawat kulit

Pada dasarnya, polusi mengandung radikal bebas dan agresor lain yang bisa menembus jauh ke dalam lapisan kulit, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang dan penggelapan sel kulit dari dalam.

Di bagian luar, kerusakan dapat terlihat jelas melalui ruam, jerawat, eksim, kulit kering, bintik hitam dan penuaan dini.

Lambat laun, agresor dari polusi yang masuk ke dalam kulit tersebut akan menumpuk dan mencekik pori-pori sehingga menyebabkan penyumbatan.

Semakin kecil partikelnya akan semakin parah dampaknya karena agresor tersebut dapat masuk ke dalam lapisan kulit epidermis. Untuk mengatasi kerusakan ini, kulit memproduksi melanin, penyebab utama bintik hitam di permukaan kulit Anda.

Dan jika kulit tidak dapat melepaskan dan memperbaharui diri pada tingkat optimalnya, sel kulit mati akan menumpuk di permukaan kulit.

Berikut pencegahan yang bisa kamu lakukan untuk cegah penuaan dini akibat terpapar polusi.

1. Cukupi kebutuhan air mineral

Tak hanya punya banyak manfaat untuk menjaga kesehatan kulit, air mineral juga dapat menghidrasi kulit dan memperbaiki elastisitas kulit. Selain itu, air mineral juga mampu mempercepat pertumbuhan sel kulit dan memperbaiki sirkulasi darah. Kamu disarankan untuk mengonsumsi setidaknya minimal 8 gelas air mineral sehari.

2. Pakai sunscreen dan sunblock sebelum keluar rumah

Penggunaan sunscreen dan sunblock sebelum keluar rumah juga menjadi salah satu cara merawat wajah agar tidak kusam dan keriput dari pengaruh polusi. Dengan mengoleskan sunscreen dan sunblock yang memiliki kandungan anti UV yang tinggi dapat melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar ultraviolet dan polusi.

3. Bersihkan wajah secara menyeluruh

Membersihkan wajah secara menyeluruh juga menjadi hal yang wajib kamu lakukan agar kulit tidak mudah kusam dan keriput. Apalagi, bagi kamu yang baru selesai melakukan aktivitas seharian dan terpapar polusi udara. Pastikan semua partikel polusi yang melekat di kulit bisa terangkat dengan baik.

Bersihkanlah wajah secara bertahap yang dimulai dengan menggunakan makeup remover atau micellar water hingga seluruh makeup dan kotoran terangkat. Setelah itu, bersihkan kulit menggunakan facial foam yang sesuai dengan jenis kulit.

