Ini 5 Pengganti Gula Putih, Menjaga Tubuh Lebih Sehat

GULA putih merupakan salah satu bahan makanan yang sering kita jumpai. Gula ini biasa dibuat dalam campuran makanan hingga minuman. Namun, mengonsumsi terlalu banyak gula putih tidak terlalu baik untuk kesehatan tubuh.

Mengutip dari Pinkvilla, Dr. Archana Batra seorang Ahli Gizi, Pendidik Diabetes Bersertifikat dan Fisioterapis menjelaskan jika mengonsumsi dalam jumlah besar dapat mengalami obesitas, kelebihan lemak perut, diabetes, penyakit jantung, demensia, depresi, penyakit hati, dan kanker.

Lalu, bagaimana jika kita tetap ingin mengonsumsi makanan dan minuman manis? Berikut ini ada beberapa bahan pemanis lain yang menyehatkan selain gula putih yang bisa dicoba,

1. Gula Merah

Kehadiran molase dalam gula merah dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, gula merah memiliki kandungan berbagai mikronutrien seperti seng, kalsium, zat besi, fosfor, kalium, dan vitamin B-6, yang penting untuk fungsi tubuh yang sehat.

2. Gula aren

Gula aren adalah pemanis alami lain yang sangat sehat. Gula aren diekstraksi melalui kuncup bunga pohon kelapa. Rasa gula ini sangat ringan dan dapat digunakan untuk berbagai makanan dan minuman.

Selain itu, gula aren juga memiliki indeks glikemik rendah dan kandungan fruktosa rendah sehingga tubuh bisa tetap sehat walaupun mengonsumsi gula.

3. Kurma

Kurma sering kali dikonsumsi masyarakat Indonesia hanya ketika puasa Ramadan. Namun, kurma sebenarnya bisa menjadi dikonsumsi sehari-hari pengganti gula putih. Kurma memiliki indeks glikemik lebih rendah daripada gula putih. Kehadiran serat dalam kurma membantu menyeimbangkan gula sehingga dapat mencegah lonjakan gula darah yang drastis.

Kurma juga merupakan sumber fruktosa, yang merupakan jenis gula alami yang ditemukan dalam buah-buahan. Mengkonsumsi kurma dapat meningkatkan kadar zat besi, bermanfaat bagi pencernaan, dan dapat membantu meredakan sembelit.