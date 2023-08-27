Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ini 5 Pengganti Gula Putih, Menjaga Tubuh Lebih Sehat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |19:10 WIB
Ini 5 Pengganti Gula Putih, Menjaga Tubuh Lebih Sehat
Jangan terlalu banyak konsumsi gula putih. (Foto: Freepik)
A
A
A

GULA putih merupakan salah satu bahan makanan yang sering kita jumpai. Gula ini biasa dibuat dalam campuran makanan hingga minuman. Namun, mengonsumsi terlalu banyak gula putih tidak terlalu baik untuk kesehatan tubuh.

Mengutip dari Pinkvilla, Dr. Archana Batra seorang Ahli Gizi, Pendidik Diabetes Bersertifikat dan Fisioterapis menjelaskan jika mengonsumsi dalam jumlah besar dapat mengalami obesitas, kelebihan lemak perut, diabetes, penyakit jantung, demensia, depresi, penyakit hati, dan kanker.

Lalu, bagaimana jika kita tetap ingin mengonsumsi makanan dan minuman manis? Berikut ini ada beberapa bahan pemanis lain yang menyehatkan selain gula putih yang bisa dicoba,

 gula merah

 BACA JUGA:

1. Gula Merah

Kehadiran molase dalam gula merah dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Selain itu, gula merah memiliki kandungan berbagai mikronutrien seperti seng, kalsium, zat besi, fosfor, kalium, dan vitamin B-6, yang penting untuk fungsi tubuh yang sehat.

2. Gula aren

Gula aren adalah pemanis alami lain yang sangat sehat. Gula aren diekstraksi melalui kuncup bunga pohon kelapa. Rasa gula ini sangat ringan dan dapat digunakan untuk berbagai makanan dan minuman.

Selain itu, gula aren juga memiliki indeks glikemik rendah dan kandungan fruktosa rendah sehingga tubuh bisa tetap sehat walaupun mengonsumsi gula.

 BACA JUGA:

3. Kurma

Kurma sering kali dikonsumsi masyarakat Indonesia hanya ketika puasa Ramadan. Namun, kurma sebenarnya bisa menjadi dikonsumsi sehari-hari pengganti gula putih. Kurma memiliki indeks glikemik lebih rendah daripada gula putih. Kehadiran serat dalam kurma membantu menyeimbangkan gula sehingga dapat mencegah lonjakan gula darah yang drastis.

Kurma juga merupakan sumber fruktosa, yang merupakan jenis gula alami yang ditemukan dalam buah-buahan. Mengkonsumsi kurma dapat meningkatkan kadar zat besi, bermanfaat bagi pencernaan, dan dapat membantu meredakan sembelit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/482/3187034//diabetes-h8YG_large.jpg
5 Tips Mudah Jaga Gula Darah untuk Sambut Perayaan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737//minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172234//fahmi_bo-G3rz_large.jpg
Riwayat Penyakit Fahmi Bo Terungkap, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170406//diabetes-eYHc_large.jpg
4 Ciri-Ciri Diabetes Akut, Mulut Bau Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/483/3164075//kolesterol-vqE4_large.jpg
5 Biang Kerok Kolesterol pada Perempuan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement