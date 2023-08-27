5 Cara Meredakan Migrain di Rumah Paling Efektif, Patut Dicoba





MIGRAIN merupakan sakit kepala sebelah akibat gangguan neurologis atau saraf otak yang serius. Keadaan ini menyebabkan kepala sebelah kanan, kiri, atapun keduanya berdenyut menyakitkan.

Mengutip dari Pinkvilla, peneliti mengklaim bahwa migrain biasanya merupakan masalah genetik. Namun, terlepas dari penyebab genetik, ada faktor-faktor tertentu yang memicu seseorang mengalami migrain, seperti stres, obat-obatan tertentu, tidur berlebih, kurang tidur, makan tidak tepat waktu, dan lain sebagainya.

Ketika migrain datang, kita bisa melakukan pengobatan mandiri di rumah. Mengutip dari Pinkvilla, berikut ini beberapa cara meredakan migrain di rumah.

BACA JUGA: 7 Minuman Rebusan Berkhasiat Menurunkan Kolesterol Tinggi

1. Kompres dengan es batu

Kompres es batu merupakan cara sederhana yang mampi meringankan migrain. Cobalah untuk kompees bagian dahi, kulit kepala, atau pada bagian leher. Untuk melakukan cara ini, kamu bisa memasukkan es baru ke dalam waslap atau serbet, setelah itu barulah kompreskan ke bagian yang kamu inginkan.

2. Oles atau hirup minyak lavender

Mengoleskan atau menghirup minyak esensial lavender dapat meredakan nyeri kepala akibat migrain. Kamu dapat langsung mengoleskan minyak lavender ke pelipis kepala atau melarutkan minyak lavender pada air hangat untuk tujuan inhalasi.

Studi menunjukkan bahwa terapi menggunakan esensial lavender ini berfungsi sebagai terapi profilaksis untuk mencegah serangan migrain.

BACA JUGA:

3. Pijat bagian kepala

Pijat kepala dapat menghilangkan sakit kepala akibat migrain. Sebab memijat kepala dapat melancarkan aliran serotonin pada otak. Untuk melakukan pemijatan pada kepala, kamu dapat menggunakan minyak pijat favoritmu agar terasa rileks.