4 Bahaya Minum Air Lemon Setiap Hari, Ternyata Bisa Ngerusak Gigi

MEMANG perasan air lemon yang dicampur dengan air mineral menyegarkan tubuh. Selain itu, kandungan nutrisi dalam buah lemon pun dapat membantu menyehatkan tubuh.

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika mengonsumsi air lemon yakni memperlancar pencernaan, menambah asupan vitamin C, membuat nafas terasa segar, menyehatkan kulit, merawat kesehatan rambut, dan lain sebagainya.

Walaupun demikian, air lemon tidak baik jika dikonsumsi setiap hari karena akan memberikan banyak buruk untuk tubuh. Mulai dari merusak gigi hingga perut menjadi terasa mual.

Mengutip dari Pinkvilla, berikut ini adalah beberapa bahaya dari mengonsumsi air lemon setiap hari,

1. Merusak gigi

Minum air lemon setiap hari dapat menyebabkan kerusakan pada enamel gigi dan juga menyebabkan kerusakan gigi. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam yang ada di dalam lemon.

Erosi gigi pada dasarnya adalah kehilangan kimiawi dari zat gigi mineral. Jadi, ketika ada sensitivitas gigi, kamu harus mulai mengurangi asupan makanan sitrat seperti lemon.

2. Bikin Mual dan mulas

Ketika kamu mengonsumsi air lemon setiap hari maka akan membuat perut terasa mulas dan mual. Sama halnya dengan kerusakan gigi, rasa mual ini pun disebabkan oleh kandungan asam dalam lemon.