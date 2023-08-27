Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Bahaya Minum Air Lemon Setiap Hari, Ternyata Bisa Ngerusak Gigi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |12:14 WIB
4 Bahaya Minum Air Lemon Setiap Hari, Ternyata Bisa Ngerusak Gigi
Air lemon segar. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMANG perasan air lemon yang dicampur dengan air mineral menyegarkan tubuh. Selain itu, kandungan nutrisi dalam buah lemon pun dapat membantu menyehatkan tubuh.

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan jika mengonsumsi air lemon yakni memperlancar pencernaan, menambah asupan vitamin C, membuat nafas terasa segar, menyehatkan kulit, merawat kesehatan rambut, dan lain sebagainya.

 air lemon

Walaupun demikian, air lemon tidak baik jika dikonsumsi setiap hari karena akan memberikan banyak buruk untuk tubuh. Mulai dari merusak gigi hingga perut menjadi terasa mual.

 BACA JUGA:

Mengutip dari Pinkvilla, berikut ini adalah beberapa bahaya dari mengonsumsi air lemon setiap hari,

1. Merusak gigi

Minum air lemon setiap hari dapat menyebabkan kerusakan pada enamel gigi dan juga menyebabkan kerusakan gigi. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam yang ada di dalam lemon.

Erosi gigi pada dasarnya adalah kehilangan kimiawi dari zat gigi mineral. Jadi, ketika ada sensitivitas gigi, kamu harus mulai mengurangi asupan makanan sitrat seperti lemon.

 BACA JUGA:

2. Bikin Mual dan mulas

Ketika kamu mengonsumsi air lemon setiap hari maka akan membuat perut terasa mulas dan mual. Sama halnya dengan kerusakan gigi, rasa mual ini pun disebabkan oleh kandungan asam dalam lemon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/482/3185250//air_lemon-Ptr5_large.jpg
Air Putih vs Air Lemon, Mana yang Lebih Sehat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/205/3118279//lemon-U2md_large.jpg
Usung J-Pop, Grup Lemon Rilis Single Eternal Promise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115190//viral_gigi_rontok_karena_sering_minum_perasan_jeruk_dan_lemon-xMI8_large.jpg
Viral Kisah Perempuan Kehilangan Gigi Gegara Hobi Minum Perasan Jeruk Nipis untuk Turunkan Berat Badan 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement