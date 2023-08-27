Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serbu Promo Mister Aladin s.d Rp360 Ribu, Spesial Anniversary Digibank!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |16:31 WIB
Serbu Promo Mister Aladin s.d Rp360 Ribu, Spesial Anniversary Digibank!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

DALAM rangka merayakan anniversary digibank ke-6, Anda bisa mendapatkan Promo Traktiran Liburan hingga Rp360.000 untuk pemesanan tiket pesawat domestik & internasional, serta hotel di Mister Aladin lho!

Promo ini berlaku untuk pembayaran kartu kredit digibank. Makanya, buat yang belum punya, buruan deh apply dan manfaatkan promo dari Mister Aladin ini karena periodenya terbatas!

Menariknya lagi nih, promo ini berlaku untuk semua hotel yang tersedia di Mister Aladin, serta bebas periode menginap! Begitu juga dengan tiket pesawat, berlaku untuk semua rute dan bebas periode terbang.

Ke mana pun liburan Anda, yang penting pesan tiket pesawat serta hotelnya harus di Mister Aladin! Soalnya, kapan lagi Anda bisa dapat potongan harga sebanyak ini kalau bukan sekarang!

Yuk penuhi wishlist liburan Anda segera mumpung lagi ada diskon gede-gedean! Ajak juga orang terdekat Anda ya, supaya liburannya jadi makin seru dan berkesan. Buat momen spesial bersama mereka supaya jadi kenangan manis di masa depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
