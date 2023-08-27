Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

D.O EXO Kangen Nasi Goreng Indonesia, Tak Sabar Belajar Masak Sendiri

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |19:15 WIB
D.O EXO Kangen Nasi Goreng Indonesia, Tak Sabar Belajar Masak Sendiri
D.O EXO ngaku kangen nasi goreng Indonesia, (Foto: Okezone/Pradita Ananda)
A
A
A

KELEZATAN akan kuliner Indonesia memang sudah tak perlu diragukan lagi. Bukan hanya bagi masyarakat Indonesia sendiri, tapi kenikmatan akan banyak makanan khas Indonesia juga sering membuat orang-orang di luar negeri jatuh cinta.

Tak terkecuali salah satu personel EXO, Do Kyungsoo. Salah satu vokalis utama EXO sekaligus aktor top Korea Selatan tersebut mengaku makanan khas Indonesia merupakan salah satu hal yang paling ia rindukan tiap kali berkunjung ke sini.

 BACA JUGA:

(Foto: Youtube Devina Hermawan)

“Yang dikangenin setiap kali datang ke Indonesia, pertama pastinya EXO-L di sini lalu juga nasi goreng,” ujar D.O kala ditemui dalam gelaran Konferensi Pers Scarlett X EXO, Minggu (27/8/2023) di Beach City, Ancol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/298/3105308/prabowo_suka_nasi_goreng_kambing_dan_ayam_buatan_megawati_ini_resepnya-FOBh_large.jpg
Prabowo Suka Nasi Goreng Kambing dan Ayam Buatan Megawati, Ini Resepnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/298/2992604/mencicipi-rasanya-nasi-kebuli-dengan-cita-rasa-nusantara-GOyfRimvnp.jpg
Mencicipi Rasanya Nasi Kebuli dengan Cita Rasa Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/298/2946442/ajaib-ada-nasi-goreng-setengah-kilo-di-platinum-resto-cafe-NCKJWrsn3e.jpeg
Ajaib, Ada Nasi Goreng Setengah Kilo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/298/2934704/apa-betul-nasi-goreng-makanan-asli-indonesia-DdkMnUe45s.jpg
Apa Betul Nasi Goreng Makanan Asli Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/298/2932971/malaysia-sebut-nasi-goreng-makanan-klasiknya-pembalap-fabio-quartararo-langsung-protes-rWTbiNbc0c.jpg
Malaysia Sebut Nasi Goreng Makanan Klasiknya, Pembalap MotoGP Fabio Quartararo Langsung Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/298/2915167/mengenal-sindrom-nasi-goreng-yang-lagi-populer-di-tiktok-HRzoxX1qu3.jpg
Mengenal Sindrom Nasi Goreng yang Lagi Populer di TikTok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement