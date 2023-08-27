D.O EXO Kangen Nasi Goreng Indonesia, Tak Sabar Belajar Masak Sendiri

KELEZATAN akan kuliner Indonesia memang sudah tak perlu diragukan lagi. Bukan hanya bagi masyarakat Indonesia sendiri, tapi kenikmatan akan banyak makanan khas Indonesia juga sering membuat orang-orang di luar negeri jatuh cinta.

Tak terkecuali salah satu personel EXO, Do Kyungsoo. Salah satu vokalis utama EXO sekaligus aktor top Korea Selatan tersebut mengaku makanan khas Indonesia merupakan salah satu hal yang paling ia rindukan tiap kali berkunjung ke sini.

(Foto: Youtube Devina Hermawan)

“Yang dikangenin setiap kali datang ke Indonesia, pertama pastinya EXO-L di sini lalu juga nasi goreng,” ujar D.O kala ditemui dalam gelaran Konferensi Pers Scarlett X EXO, Minggu (27/8/2023) di Beach City, Ancol.