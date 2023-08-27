5 Potret Marion Jola Pakai Kain Tenun Sumba, Cantiknya Khas Perempuan Indonesia

PENYANYI cantik Marion Jola memang pintar dalam memadukan outfit. Selain itu, kepercayaan dirinya ketika menggunakan busana tersebut membuatnya tampak semakin stunning.

Perempuan yang akrab disapa Lala ini pun juga sering memadukan kain khas Indonesia. Kali ini, dia tampak memadukan atasan korset hitam dengan kain tenun khas Sumba, NTT. Seperti apa potretnya? Berikut dilansir dari akun Instagramnya, @lalamarionmj.

Pakai korset rancangan Priyo Oktaviano

Agar terlihat modis, Lala memadukan kain tenun Sumba yang dikenakannya dengan atasan korset dramatis dengan detail kancing, rancangan dari desainer Priyo Oktaviano.

Meski korset tersebut berwarna hitam polos, namun corak dan detail kain tenun Sumba berwarna cokelat yang dikenakannya tampak unik dan cantik.

Pakai aksesoris tradisional khas Sumba

Tak hanya bangga mengenakan kain tenun cantik khas Sumba. Penampilan Lala juha semakin cantik dengan aksesoris tradisinal khas Sumba, yakni Tidu Hai.

Tidu Hai merupakan sebuah sisir hias yang kerap dipakai oleh para wanita Sumba pada bagian belakang rambut. Uniknya, aksesoris khas satu ini ternyata terbuat dari cangkang penyu dan dulunya kerap digunakan khusus oleh wanita-wanita kerajaan saja.

Pancarkan aura anggun khas wanita Indonesia

Kecantikan kain tenun Sumba, serta aksesoris tradisional magis yang dikenakan Lala membuatnya memancarkan aura anggun khas wanita Indonesia. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. Mesk foto sambil lesehan, penampilan Lala sukses mencuri perhatian.