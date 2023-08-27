Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tante Ernie Tampil Centil Pakai Mini Dress Pink, Netizen pun Minta Diculik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |04:05 WIB
Tante Ernie Tampil Centil Pakai Mini Dress Pink, Netizen pun Minta Diculik
Tante Ernie. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Tante Ernie di media sosial memang kerap mengundang decak kagum netizen. Penampilan tante ernie yang sudah berumur memang tidak kalah layaknya para ABG.

Seperti pada postingan terbarunya, Tante Ernie terlihat selfie sambil duduk santai di sofa rumahnya. Dalam tiga fotonya yang diunggah, dia memamerkan pose centil yang bikin netizen salfok.

Penasaran seperti apa potret Tante Ernie pada postingan terbarunya? Berikut ulasannya dari Instagram @himynameisernie.

Pakai dress pink

Tante Ernie

Potret cantik Tante Ernie saat duduk santai di sofa. Dia memakai polo dress mini warna pink dengan belahan rendah di bagian dadanya. Tante Ernie nampak pose menopang kepalanya sambil senyum ke arah kamera. Dia juga nampak melipat kakinya sehingga paha mulusnya sedikit terlihat.

Pose centil

Tante Ernie

Pada foto selanjutnya, perempuan 47 tahun itu pose centil sambil menjulurkan lidah dan mengedipkan satu matanya. Di foto ini Tante Ernie memilih tampilan rambut digerai yang membuat aura cantiknya makin terpancar.

Postingan tersebut tentu saja menuai banyak komentar dari netizen.

“Makin hari makin jadi,” kata @mentari***

“Barbie doll in town,” tambah @umair***

“Makin hot,” tambah @aquil***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135771/3_potret_tante_ernie_cosplay_jadi_anak_sma_fokus_ngerjain_tugas_di_atas_kasur-1ZEQ_large.jpg
3 Potret Tante Ernie Cosplay Jadi Anak SMA, Fokus Ngerjain Tugas di Atas Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/612/3084291/tante_ernie_unggah_momen_saat_olahraga_pamer_tubuh_ramping-NyZj_large.jpg
Tante Ernie Unggah Momen saat Olahraga, Pamer Tubuh Ramping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/612/3079182/tante_ernie-gNyt_large.jpg
Tante Ernie Pamer Foto Berkeringat Usai Olahraga, Dipuji Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/612/3071364/tante_ernie-61TV_large.jpg
Potret Terbaru Tante Ernie, Selfie Pamer Tubuh Berisi Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012802/potret-tante-ernie-makan-di-pinggir-kolam-renang-seksinya-bikin-netizen-salfok-OXY04snfaH.jpg
Potret Tante Ernie Makan di Pinggir Kolam Renang, Seksinya Bikin Netizen Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008410/tampilan-seksi-tante-ernie-dengan-mini-dress-pamer-body-goals-lvFUbMNLP4.jpg
Tampilan Seksi Tante Ernie dengan Mini Dress, Pamer Body Goals
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement