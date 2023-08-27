Tante Ernie Tampil Centil Pakai Mini Dress Pink, Netizen pun Minta Diculik

PENAMPILAN Tante Ernie di media sosial memang kerap mengundang decak kagum netizen. Penampilan tante ernie yang sudah berumur memang tidak kalah layaknya para ABG.

Seperti pada postingan terbarunya, Tante Ernie terlihat selfie sambil duduk santai di sofa rumahnya. Dalam tiga fotonya yang diunggah, dia memamerkan pose centil yang bikin netizen salfok.

Penasaran seperti apa potret Tante Ernie pada postingan terbarunya? Berikut ulasannya dari Instagram @himynameisernie.

Pakai dress pink

Potret cantik Tante Ernie saat duduk santai di sofa. Dia memakai polo dress mini warna pink dengan belahan rendah di bagian dadanya. Tante Ernie nampak pose menopang kepalanya sambil senyum ke arah kamera. Dia juga nampak melipat kakinya sehingga paha mulusnya sedikit terlihat.

Pose centil

Pada foto selanjutnya, perempuan 47 tahun itu pose centil sambil menjulurkan lidah dan mengedipkan satu matanya. Di foto ini Tante Ernie memilih tampilan rambut digerai yang membuat aura cantiknya makin terpancar.

Postingan tersebut tentu saja menuai banyak komentar dari netizen.

“Makin hari makin jadi,” kata @mentari***

“Barbie doll in town,” tambah @umair***

“Makin hot,” tambah @aquil***