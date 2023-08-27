Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Tampilan Kain Lilit ala Febby Rastanty, Cantiknya Gak Ada Obat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |02:03 WIB
6 Tampilan Kain Lilit ala Febby Rastanty, Cantiknya Gak Ada Obat
Febby Rastanty. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Febby Rastanty merupakan salah satu selebriti yang kerap menggunakan kain tradisional. Nah, belakangan ini dia memang tengah suka tampil dalam outfit kain lilit.

Febby pun tampil anggun dan stylish memadu padankan kain lilit dengan item fashion yang kece. Penampilannya tetap casual dan bisa digunakan dalam berbagai momen.

Nah bagi kamu yang bingung memadu padankan kain lilit, bisa banget nih lihat style Febby Rastanty. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @febbyrastanty.

Kece dengan one shoulder top

Febby Rastanty

Bagi kamu yang merasa gaya outfit memakai rok lilit gitu-gitu aja, bisa ubah model atasannya. Seperti yang dipakai Febby ini, dia memakai kain lilit jumputan dipadukan dengan one shoulder top hitam, sneakers, dan shoulder bag.

Outer lace

Febby Rastanty

Kalau kamu mau tampil dengan warna-warna earth tone, bisa memakai kain lilit jumputan hijau dipadukan dengan tanktop krem. Tambahkan juga outer lace warna senada agar tampilan kamu lebih kece. Sementara itu, kamu bisa menambahkan tas dengan bentuk unik dan sandal yang memiliki warna senada.

