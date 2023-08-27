Perkuat Sinergi, Shopee Connect Jadi Ruang Temu bagi Para Konten Kreator

Shopee menghadirkan acara Shopee Connect yang ditujukan untuk para konten kreator, mitra brand dan penjual.

JAKARTA - Di tengah era digital dengan berbagai kemajuan pesat yang ditawarkan, kolaborasi semakin menunjukan kekuatan perannya dalam mendukung perkembangan hingga menghasilkan berbagai inovasi. Hal ini menjadi salah satu latar belakang Shopee menghadirkan acara Shopee Connect yang ditujukan untuk para konten kreator, mitra brand & penjual.

Acara ini turut dimeriahkan oleh Abel Cantika (Content Creator & Shopee Affiliate), Monica Vionna (Head of Marketing Growth Shopee Indonesia) serta mitra brand yang turut mendukung Ms Glow, Cool-Vita, Unilever Indonesia, BOLDe, naPocut dan Wardah.

Sebagai bagian dari kemeriahan kampanye 9.9 Super Shopping Day, Shopee Connect mengangkat pembahasan mengenai pentingnya kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan daya saing dan peluang perkembangan bisnis dalam diskusi panel bertemakan ‘Unleash Your Potential Through Impactful Collaborative Networking’.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, “Sebagai platform e-commerce, Shopee menjadi perpanjangan tangan antara penjual, pembeli, serta mitra brand untuk bertumbuh. Melihat antusiasme pengguna serta dampak positif dari program yang Shopee hadirkan, kami ingin memperkuat potensi kolaborasi yang lebih baik lagi bagi seluruh ekosistem, baik itu konten kreator, mitra brand serta penjual melalui acara Shopee Connect.

Di tengah era modern, masyarakat dikelilingi oleh berbagai kemudahan dan peluang yang dilahirkan oleh kemajuan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan tersebut, adaptasi dan usaha untuk terus meningkatkan daya saing merupakan langkah penting untuk bertahan.

Melihat pentingnya sinergi dan peran seluruh pihak, Shopee berharap ruang diskusi dan koneksi pada acara hari ini dapat menunjang perjalanan konten kreator, mitra brand serta penjual dalam memanfaatkan fitur kami, khususnya Shopee Affiliate Program dan Shopee Live.

Sehingga tidak hanya meningkatkan potensi diri, tapi juga dapat mendukung kolaborasi antara konten kreator dengan mitra brand dan penjual untuk mengoptimalkan fitur yang dihadirkan guna mendapatkan peluang dan keuntungan lebih besar melalui konten-konten kreatif dan inspiratif.”

Menjadi wadah bagi banyak pelaku usaha serta mitra brand untuk perkembangan bisnis, dan di saat yang sama menjadi solusi bagi pengguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan, program yang dihadirkan seperti Shopee Affiliate Program dan fitur Shopee Live menjadi bukti nyata dalam menawarkan peluang serta dampak positif bagi seluruh ekosistem Shopee.

Perkuat Potensi Diri Melalui Kolaborasi bersama Shopee Affiliate Program

Dengan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, program Shopee Affiliate Program telah menuliskan cerita indah yang berbeda untuk setiap individu nya.

Mulai dari kesempatan untuk membantu ekonomi keluarga, ruang berkreasi untuk terus berdaya di tengah kesibukan hingga menjadi pintu baru untuk mengawali jalan seseorang menjadi konten kreator.

Merasakan pengalaman dan pengaruh signifikan sebagai Shopee Affiliate, Abel Cantika yang juga merupakan konten kreator berbagi kisah inspiratif mengenai pentingnya memiliki strategi untuk terus meningkatkan daya saing dan menemukan kekuatan diri melalui kolaborasi yang sinergis.