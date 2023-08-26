Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Ini Gampang Iri Lihat Pencapaian Orang Lain

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |15:00 WIB
3 Zodiak Ini Gampang Iri Lihat Pencapaian Orang Lain
Zodiak gampang iri, (Foto: Racool_studio/Freepik)
A
A
A

BEBERAPA orang sudah pusing mengurus dirinya sendiri dan juga kehidupan pibadinya. Tapi jangan salah, nyatanya tetap ada beberapa orang yang begitu peduli tentang kehidupan orang lain, terutama soal pencapain atau kesuksesan.

Alhasil, jadi mudah iri dibuatnya. Menariknya, karakter seperti ini kurang lebih bisa dilihat dari zodiak yang dimiliki loh. Penasaran? Dilansir dari Pink Villa, Minggu (27/8/2023) ini dia tiga zodiak yang suka cemburu, gampang iri dengan pencapaian orang lain, apa pun itu.

1. Scorpio: Ternyata Para Scorpio membutuhkan waktu untuk mempercayai orang, mereka merasa tidak aman dan salah satu orang yang paling cemburu.

Para Scorpio terus-menerus merasa bahwa orang lain menyembunyikan sesuatu dari mereka, dan sering menyalahkan pihak lain.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
