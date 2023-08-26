Libra hingga Leo, 3 Zodiak Gampang Banget Jatuh Cinta

JATUH cinta merupakan perasaan yang indah dan menyenangkan. Siapa sih yang tidak senang bisa merasakan indahnya jatuh cinta?

Jika ada sebagian orang yang sangat sulit untuk bisa suka, tertarik dan jatuh cinta dengan orang lain. Tidak dengan para pemilik tiga zodiak ini. Zodiak-zodiak berikut ini secara astrologi disebut sebagai yang paling gampang untuk jatuh cinta.

Apa saja zodiak yang mudah terkena panah asmara, bahkan pada pandangan pertama? Intip ulasan singkatnya, sebagaimana melansir Bustle, Minggu (27/8/2023)

1. Libra: Para Libra terkenal dengan sifat romantis dan memiliki jiwa yang paling positif, energik, dan bahagia. Tipe orang yang mudah senang dengan perilaku baik orang lain sehingga bisa sangat mudah jatuh cinta.

Bahkan menurut peramal sekaligus penasihat spiritual, Brilla Samay, seorang Libra bisa menyatakan cintanya dengan kilat setelah kencan ketiga.

“Libra sangat ingin menemukan pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan intelektual, sosial, dan emosional mereka,” kata Samay.