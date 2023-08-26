Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Pusar Bau, Penyebab dan Cara Mengatasinya Secara Alami

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |23:32 WIB
Kenapa Pusar Bau, Penyebab dan Cara Mengatasinya Secara Alami
Penyebab Pusar Bau. (Foto: Freepik)
A
A
A

PUSAR bisa berbau jika kita tidak pernah membersihkannya. Bentuk pusar yang seperti cekungan dan memmiliki banyak lipatan membuatnya mudah menangkap kotoran.

Jika kotoran sudah menumpuk, maka akan menyebabkan bakteri dan kuman yang dapat menyebabkan infeksi atau timbul penyakit seperti jamur. Akibatnya, tentu saja akan tercium bau tidak sedap.

Bau yang timbul dari pusar biasa berasal dari lubang pusar yang lembab karna air, lotion, atau keringat. Berikut penyebab dan cara mengatasi pusar bau. 

1. Infeksi

Infeksi yang menyebabkan pusar bau dapat diakibatkan karena jamur Candida yang tumbuh berkembang biak dalam lubang pusar, selain bau juga dapat menimbulkan kemerahan. Juga dapat diakibatkan karena bekas pemakaian tindik pada pusar sehingga bakteri masuk kedalam lubang tindik yang menimbulkan pembengkakan hingga nanah. 

2. Kista

Jenis kista yang menimbulkan bau pada pusat yaitu kista sebasea, epidormoid dan pilar. Kista tersebut berbentuk benjolan berisi cairan yang mengandung protein keratin yang terinfeksi sehingga menimbulkan bau busuk yang menyengat. 

Halaman:
1 2
      
