Gara-Gara Pratama Arhan dan Azizah Salsha, Banyak Netizen Ingin Nikah Muda

PERNIKAHAN Pratama Arhan dan Azizah Salsha yang masih muda nampaknya memberikan inspirasi pada anak muda. Pasalnya, keduanya disebut melangsungkan pernikahan usia yang cukup awal atau nikah muda.

disebut menikah muda oleh netizen. Sebagaimana diketahui, Arhan yang lahir pada 21 Desember 2001 saat ini masih berusia 21 tahun. Sementara Azizah Salsha yang lahir 21 Oktober 2003 masih berusia 19 tahun saat ini.

Pernikahan muda keduanya ini sempat membuat netizen heboh. Ada yang iri ingin seperti Arhan dan Azizah, namun ada pula yang merasa keduanya menikah terlalu muda.

“Liat zize nikah sama arhan, jadi kebawa pengen nikah muda juga,” tulis salah satu netizen melalui Twitter.

“Seriusan arhan yg umur 20 thn mau nikah ma zize 19th??? muda bgt,” tulis netizen lainnya.

Namun, di balik julukan ‘nikah muda’ tersebut, Arhan dan Azizah mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku. Keduanya tidak melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Mengutip Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Lantas bagaimana jika dilihat dari sudut pandang psikolog? Jika dilihat secara umum, Ratri Kartikaningtyas selaku Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga, usia 20 tahun sebenarnya masih dalam proses kematangan emosi.

“Tapi kematangan emosinya di proses menuju matang. 20 tahun masih banyak tantangan secara emosi, masih banyak lingkungan yang perlu dieksplore. Ini semua adalah proses dari kematangan psikologis,” tutur Ratri saat ditemui di Kemen PPPA.

“Artinya mereka (sepasang kekasih yang menikah muda) akan menghadapi double tantangan, dari proses kematangan emosi itu sendiri serta perkembangan dari perkawinan,” imbuhnya.