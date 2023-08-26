Anak Muda Harus Bantu Memajukan Kuliner Khas Daerah

BACALEG DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Partai Perindo, Regina mengungkapkan, ketertarikannya untuk terjun ke politik karena ada dorongan dari hati untuk menyejahterakan perempuan. Serta Partai Perindo memberikan kesempatan dan peluang bagi anak-anak muda yang ingin maju.

"Terjun ke politik juga ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Terutama ingin menyejahterakan kaum perempuan, karena perempuan persentasenya sedikit di politik," katanya dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertemakan Makanan Khas Daerah Bisa Menjadi Bisnis yang Menguntungkan, Sabtu (26/8/2023).

Ia mengatakan, di wilayah Jakarta Selatan atau Dapilnya, kebanyakan wanita berkarir dan membutuhkan fasilitas umum lebih. Seperti transportasi hingga penerangan jalan-jalan yang harus lebih diperluas.

Regina bilang, selagi dirinya masih muda maka hal ini menjadi kesempatan besar untuknya tak sekadar mencoba hal-hal baru tapi juga ingin sekaligus mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat.

Lebih lanjut, alasan Regina memilih Partai Perindo karena dirasa lebih cocok dengan anak-anak muda. Di mana partai ini memberikan peluang dan ruang yang besar.

"Jadi di Perindo ini anak-anak muda lebih dikasih ruang untuk mengembangkan pikiran dan diri, serta bisa menyuarakan aspirasi ya tentunya," terangnya.