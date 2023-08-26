Hari Anjing Sedunia, Ini 5 Jenis Anjing Paling Cocok Dipelihara

SETIAP tanggal 26 Agustus memang diperingati sebagai Hari Anjing Sedunia. Anak bulu menggemaskan ini memang selalu lekat dan berdampingan dengan kehidupan manusia.

Para anjing dipelihara untuk tujuan tertentu. Misalnya saja membantu polisi mengungkap bukti kejahatan, atau sekedar menjadi anjing peliharaan di rumah guna menemani hari-hari sang pemilik.

Beberapa jenis anjing terbilang cukup sangar hingga menakutkan. Mungkin kalau dijadikan peliharaan akan kurang cocok karena kurang ramah pada anak.

Untuk itu, cukup penting memilih ras anjing yang tergolong jinak apabila berniat merawatnya di rumah. Berikut ini ada 5 ras anjing paling jinak yang harus diketahui pecinta anabul!

Golden Retriever

Melansir dari bestbullysticks, Anjing jenis golden retriever selalu mencari teman bermain atau petualangan. Cocok dijadikan peliharaan, golden retriver umumnya punya sifat lembut, dan tahu bagaimana cara bersenang-senang.

Mereka dengan senang hati menjadi penghibur sang majikan, sehingga hari-hari terasa menyenangkan.

Pudel

Pudel juga bisa menjadi teman keluarga yang baik. Sifatnya lembut dan mereka juga sangat cerdas. Alhasil, anjing pudel ini cepat belajar serta sangat mudah dilatih oleh sang pemilik.

Walaupun terlihat seperti anjing yang 'sopan', tapi jangan salah, Pudel gemar bermain di alam terbuka.

Border Collie

Anjing Border Collie mulanya memiliki sifat pemalu. Tapi sifat tersebut akan berubah apabila mereka sudah mengenal sang pemilik.

Border Collie menjadi lebih penyayang dna bahkan sosok anjing yang setia. Mereka juga disebut-sebut sebagai salah satu ras anjing terpintar di dunia. Gaya hidupnya yang aktif membuat pemilik harus siap mengajak mereka berjalan-jalan.