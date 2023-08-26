Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Cara Membersihkan Usus Kotor secara Alami

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:20 WIB
6 Cara Membersihkan Usus Kotor secara Alami
Cara Membersihkan Usus. (Foto: Freepik)
A
A
A

USUS merupakan salah satu bagian organ tubuh yang memiliki peran penting dalam menyerap nutrisi asupan makanan. Oleh karena itu, kebersihan usus harus senantiasa kita jaga agar pencernaan dalam tubuh kita bisa bekerja dengan optimal.

Keadaan usus yang kotor dapat ditAndai dengan sulitnya buang air besar dan nafsu makan yang tidak terkontrol sehingga hal tersebut dapat menimbulkan berbagai penyakit di dalam tubuh. Berikut ini merupakan cara membersihkan usus yang kotor secara alami.

1. Mengonsumsi makanan sehat

Mengonsumsi makanan sehat terutama pada sayuran dan buah-buahan yang mengandung kaya akan serat dapat membantu menjaga kesehatan usus.

2. Konsumsi minuman jus

Kandungan dalam jus dengan aneka sayuran dan buah-buahan seperti lemon, apel, pepaya baik untuk pencernaan dalam tubuh sehingga membantu pembersihan pada usus yang kotor.

3. Minum air putih yang cukup

Selain baik untuk kesehatan tubuh, minum air putih dengan 8 gelas sehari juga dapat membantu membersihkan usus yang kotor karena adanya kelancaran pada sistem pencernaan.

