Aplikasi Hitungan Weton Online dan Kegunaannya

APLIKASI hitungan Weton online memang sudah banyak beredar baik di Google Play Store maupun di Apple Store. Aplaikasi ini pun bisa digunakan untuk mengetahui hari weton kelahiran, aplikasi hitungan weton online adalah aplikasi yang digunakan untuk perhitungan tanggal kelahiran seseorang menurut tradisi penanggalan Jawa.

Salah satu situs yang menyediakan perhitungan weton secaa online ini adalah panjinawangkung. Anda cukup memasukkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran kamu kemudian klik ‘lihat’.

Anda juga bisa mendownload dan hasilnya dalam bentuk gambar, maka otomatis akan muncul keterangan tentang kelahiran Anda didalam website primbon Jawa itu dan bisa didapatkan informasi mengenai weton seperti hari pasaran, neptu, warsa, tanggal Jawa dan hijriyahnya.

Anda juga bisa cek weton jodoh atau pasangan Anda, sehingga Anda bisa mengerti bagaimana primbon Anda atau pasangan melalui aplikasi weton online. Selain itu weton sendiri juga dipercayai dapat menentukan hari-hari besar manusia seperti tanggal pernikahan, karakter, rezeki.

Bagi suku Jawa hasil hitungan weton online itu sangat penting, saat hendak melakukan sesuatu, hitungan weton menjadi sangat diperhatikan misalnya untuk menikah, memulai karir dan lain sebagainya.