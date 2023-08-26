Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aplikasi Hitungan Weton Online dan Kegunaannya

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:16 WIB
Aplikasi Hitungan Weton Online dan Kegunaannya
Perhitungan Weton. (Foto: Freepik)
A
A
A

APLIKASI hitungan Weton online memang sudah banyak beredar baik di Google Play Store maupun di Apple Store. Aplaikasi ini pun bisa digunakan untuk mengetahui hari weton kelahiran, aplikasi hitungan weton online adalah aplikasi yang digunakan untuk perhitungan tanggal kelahiran seseorang menurut tradisi penanggalan Jawa.

Salah satu situs yang menyediakan perhitungan weton secaa online ini adalah panjinawangkung. Anda cukup memasukkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran kamu kemudian klik ‘lihat’.

Anda juga bisa mendownload dan hasilnya dalam bentuk gambar, maka otomatis akan muncul keterangan tentang kelahiran Anda didalam website primbon Jawa itu dan bisa didapatkan informasi mengenai weton seperti hari pasaran, neptu, warsa, tanggal Jawa dan hijriyahnya.

Anda juga bisa cek weton jodoh atau pasangan Anda, sehingga Anda bisa mengerti bagaimana primbon Anda atau pasangan melalui aplikasi weton online. Selain itu weton sendiri juga dipercayai dapat menentukan hari-hari besar manusia seperti tanggal pernikahan, karakter, rezeki.

Bagi suku Jawa hasil hitungan weton online itu sangat penting, saat hendak melakukan sesuatu, hitungan weton menjadi sangat diperhatikan misalnya untuk menikah, memulai karir dan lain sebagainya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/612/3101364/link_unduh_kalender_jawa_tahun_2025_lengkap_dengan_weton-1x03_large.jpg
Link Unduh Kalender Jawa Tahun 2025 Lengkap dengan Weton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/612/3093714/kalender_weton_jawa_senin_kliwon_9_desember_2024-vUw9_large.jpg
Kalender Weton Jawa Senin Kliwon 9 Desember 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/612/3031293/mengenal_weton_tulang_wangi_dan_pahit_lidah_yang_jadi_sorotan_di_malam_1_suro-VOJ1_large.jpg
Mengenal Weton Tulang Wangi dan Pahit Lidah yang Jadi Sorotan di Malam 1 Suro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/612/2876771/hitungan-weton-jawa-untuk-pernikahan-lengkap-dengan-maknanya-7UsZMAby7H.jpg
Hitungan Weton Jawa untuk Pernikahan, Lengkap dengan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/612/2872320/weton-dengan-neptu-tertinggi-paling-beruntung-hingga-ditakuti-makhluk-halus-xv2pP8KgT9.jpg
Weton dengan Neptu Tertinggi, Paling Beruntung Hingga Ditakuti Makhluk Halus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/612/2862369/makna-tabel-dan-perhitungan-lengkap-weton-jawa-plbAlMuVz7.jpg
Makna, Tabel dan Perhitungan Lengkap Weton Jawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement