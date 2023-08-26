Unggah Postingan setelah Pratama Arhan Menikah, Marshella Aprilia Disemangati Netizen

NAMA Marshella Aprilia mendadak menjadi perbincangan, setelah mantan pacarnya Pratama Arhan memilih untuk menikah dengan Azizah Salsha. Padahal, keduanya diketahui telah menjalin hubungan selama 3 tahun.

Perbedaan keyakinan disinyalir menjadi penyebab putusnya Arhan dan Marshella. Sudah menjalin hubungan 3 tahun, Marshella Aprilia pun bahagia atas pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Shalsa.

Meski demikian, tidak dipungkiri bahwa Marshella Aprilia cukup terluka. Melalui Instagram story-nya tampak mengunggah cuplikan film seolah ingin mengungkapkan perasaannya saat itu.

Dari postingan yang Marchella Aprilia, membuat spekulasi netizen, yang mengira bahwa Marsella Aprilia masih sakit hati dengan Pratama Arhan yang lebih memilih untuk menikahi wanita lain.