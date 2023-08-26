Asyiknya Liburan Sambil Belanja Ikan Segar di Pantai Depok Yogyakarta

PANTAI Depok salah objek wisata bahari menarik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pesonanya tak kalah dari Parangtritis. Letaknya di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, atau sekitar 30 kilometer arah selatan Kota Yogyakarta.

Pantai Depok bisa diakses dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Untuk masuk ke Pantai Depok, harus membayar biaya retribusi tiket Rp7.500 per orang pada Senin-Jumat. Sementara Sabtu-Minggu dan libur nasional Rp10.000 per orang.

Biaya parkir Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Tarifnya bisa berubah sewaktu-waktu.

Terkenal dengan Pasar Ikan

Pantai Depok juga terkenal akan pasar ikannya. Di mana hasil ikannya merupakan tangkapan nelayan di Pantai Depok, Anda juga bisa melihat langsung hasil tangkapannya serta bisa membeli di tempatnya.

Setelah membeli ikan laut hasil tangkapan para nelayan, Anda bisa sekaligus mengolahnya dengan cara dibakar di sekitar Pantai Depok ini.

Bahkan bisa meminta restoran atau warung makan di area pantai untuk memasaknya.