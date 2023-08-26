Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Biar Tak Kalap, Ini 4 Tips Merencanakan Liburan Hemat setelah Gajian

Wilda Fajriah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:46 WIB
Biar Tak Kalap, Ini 4 Tips Merencanakan Liburan Hemat setelah Gajian
4 tips merencanakan liburan hemat. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Banyak orang merencanakan liburan setelah gajian. Namun jika tak pandai mengontrol diri, maka bukan tak mungkin pengeluaran kamu membengkak dan liburan tak lagi terasa menyenangkan. 

Karena itu, ada baiknya mengikuti empat tips merencanakan liburan hemat setelah gajian. Sehingga gaji tidak melayang begitu saja dan liburan tetap menyenangkan.

1.Buat Itinerary

Jangan lupa untuk selalu mempersiapkan itinerary alias daftar rencana kegiatan yang bisa Anda lakukan selama traveling. Dengan begitu, Anda bisa lebih mudah menghitung bujet sehingga pengeluaran Anda tidak membengkak selama liburan.

2.Sediakan Uang Tunai 

