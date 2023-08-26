Catat! Alasan Pentingnya Memakai Sunscreen untuk Lindungi Kulit saat Naik Pesawat

BERADA di dalam ruangan tertutup dan terasa dingin sekalipun tak menjadikan kulit terlindung dari bahaya sengatan matahari. Misalnya saja saat Anda duduk manis di dalam pesawat.

Dokter kulit bernama Joyce Park mengungkap, penumpang pesawat sudah seharusnya tetap menggunakan sunscreen alias tabir surya demi melindungi kulit dari matahari. Pasalnya, melansir dari Metro.co.uk, sinar UV di pesawat dinilai lebih kuat ketimbang di darat.

BACA JUGA:

"Anda harus benar-benar memakai tabir surya di pesawat atau menutup jendela." kata dr. Joyce Park di akun TikToknya, dikutip Minggu (28/8/2023).

Menurut Dokter Joyce Park, ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa berada di dalam kabin atau kokpit pesawat lebih dari satu jam bisa membawa dampak yang sama seperti sedang tanning bed 20 menit.

BACA JUGA:

Dijelaskan juga, jendela pesawat hanya menghalangi sinar UVB. Namun, sinar UVA masih bisa menembus, dan kedua sinar ini cukup berbahaya.