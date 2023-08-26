Intip Tradisi Unik di Bandara Jepang, Kru Kompak Membungkuk Lepas Setiap Pesawat Take Off

Kru darat bandara di Jepang memberi sikap hormat kepada setiap pesawat yang akan lepas landas. (Foto: Darren Howie/Vortex Aviation Photography/News.com.au)

ADA tradisi unik di bandara Jepang yang mungkin sulit ditemukan di negara mana pun di dunia. Para kru di darat membungkuk dan melambaikan tangan ke setiap pesawat yang meluncur menjauh dari gerbang untuk lepas landas atau take off.

Pilot asal Australia, Darren Howie yang terbang ke Jepang sejak awal 2000-an mengaku kagum dengan kebiasaan yang ditunjukkan kru bandara dalam menghormati tamu.

Dia mengatakan kru bandara di Jepang akan tetap berdiri membungkuk dan melambaikan tangan ke setiap pesawat yang lepas landas tak peduli kondisi cuaca hujan, salju, maupun cerah.

Menurut Howie, pilot dan penumpang pesawat mungkin akan mendapat sambutan hangat juga di bandara lain di seluruh dunia. “Tapi tidak seformal yang terjadi di Jepang,” katanya seperti dilansir dari News.com.au, Senin (28/8/2023).

Howie mengatakan bahwa kebiasaan kru itu tidak hanya terlihat di bandara-bandara besar seperti di Tokyo dan Osaka, namun juga ada di bandara lain di seluruh Negeri Sakura. Walaupun di tengah cuaca yang sangat dingin pada musim salju.

‘Mereka semua akan berada di sisi jalan landasan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di pesawat,” katanya.

Membungkuk dengan penuh hormat dan memberi salam merupakan bagian integral dari budaya Jepang.

“Anda memiliki kru yang tugasnya mengeluarkan pesawat dari dermaga atau gerbang, di mana pun Anda berada,” ujarnya.