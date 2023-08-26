Berapa Budget yang Harus Disiapkan untuk Liburan ke Korea Selatan? Ini Rinciannya

Suasana Kota Seoul di Korea Selatan.

KOREA Selatan menjadi salah satu destinasi favorit bagi banyak orang termasuk traveler Indonesia, karena pesona Negeri Kpop kaya budaya, sejarah, wisata alam, kuliner, dan modernitasnya jadi daya tarik tersendiri bagi turis.

Nah, bagi Anda yang ingin liburan ke Korea Selatan, tentunya harus mengetahui rincian budget liburan. Merencanakan anggaran membantu Anda mengoptimalkan pengalaman liburan tanpa harus menguras kantong.

Dengan begitu, liburanmu ke Korea Selatan akan menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan dan bebas dari kekhwatiran terkait anggaran.

Penasaran berapa budget yang harus disiapkan?

Berikut ulasannya dikutip dari tips yang dibagikan salah satu pemandu wisata lewat akun Instagram @ceritaunnie.

1. Harga Tiket

Harga tiket untuk perjalanan ke Korea Selatan bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti musim perjalanan, waktu pemesanan tiket, maskapai penerbangan yang dipilih, kelas penerbangan, serta rute yang ditempuh.

Alun-Alun Kota Seoul

Harga tiket sekitar Rp6-14 jt untuk pergi-pulang, silahkan pilih maskapai yang sesuai anggaran. Harga bisa lebih murah atau lebih mahal tergantung promo.

2. Visa

Untuk liburan singkat ke Korea Selatan, Anda harus memiliki "Short-Term Visit Visa”atau visa kunjungan singkat. Biaya pengurusan Visa single Rp840.000 untuk kunjungan singkat selama kurang dari 90 hari.

Harga bisa berubah dan biasanya di agen bisa lebih mahal. Untuk memastikan, Anda bisa cek info kedutaan.

Korea Selatan

3. Penginapan

Budget penginapan juga tak kalah pentingnya. Penginapan di Korea sebenarnya banyak sekali, dengan budget lebih besar Anda bisa menginap di hotel pusat kota.

Namun, jika ingin biaya lebih murah, Anda bisa memilih motel, hostel, guest house, hingga penginapan budaya tradisional (hanok).

Harga penginapan mulai Rp150.00 per malam, tergantung penginapan yang dipilih.