HOME WOMEN TRAVEL

Sail Teluk Cenderawasih 2023 Digelar 1-7 November, Sandiaga Siap Hadir

Antara , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |02:02 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno di Festival Danau Sentani Jayapura. (Foto: Kemenparekraf)
Menparekraf Sandiaga Uno di Festival Danau Sentani Jayapura. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

SAIL Teluk Cenderawasih (STC) 2023 akan digelar di Biak Numfor, Papua, pada 1 sampai 7 November mendatang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno siap memenuhi undangan pemkab setempat menghadiri pembukaan event tersebut.

Melansir dari ANTARA, Minggu (27/8/2023), Plt Sekda Biak Numfor ZL Mailoa mengundang langsung Sandiaga hadi ke pembukaan STC 2023 dalam zoom meeting dengan Menparekraf pada Sabtu lalu.

"Pak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno kami Pemkab Biak berharap Bapak bisa langsung menyaksikan pelaksanaan Sail Teluk Cenderawasih 1-7 November," kata ZL Mailoa.

 

Ia mengatakan STC 2023 di Biak Numfor merupakan program strategis nasional bidang kepariwisataan serta menjaga kedaulatan kematiriman Indonesia di kawasan Pasifik.

Mailoa mengatakan pada STC 1-7 November 2023 akan digelar berbagai kegiatan kemaritiman, ekspor perikanan, pameran UMKM, pentas seni budaya, pasar kuliner serta acara hiburan.

"Kami berharap Pak Menteri Pariwisata bisa datang untuk menyaksikan pembukaan STC yang dijadwalkan dibuka Presiden Joko Widodo," kata Plt Sekda Mailoa.

Halaman:
1 2
      
