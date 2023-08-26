Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tale Of Two Cultures, Kolaborasi Unik Kuliner Jepang dan Korea dari KITA

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |19:52 WIB
<i>Tale Of Two Cultures</i>, Kolaborasi Unik Kuliner Jepang dan Korea dari KITA
KITA Restaurant suguhkan sajian kolaborasi Korea dan Jepang lewat Tale of Two Cultures. (Foto: MNC Media)
A
A
A

 

JAKARTA – Penasaran dengan kolaborasi kuliner Jepang dan Korea? KITA Restaurant lewat Tale Of Two Cultures menggaet Chef Joel Lim dan Chef Taekeumi Hiraoka untuk menyuguhkan hidangan fine dining khas Korea dan Jepang.

Kolaborasi dua chef tersebut akan menghadirkan 15-course hidangan makan malam. “Nikmati kuliner unik dari dua chef yang menyatukan bakat dan tradisi mereka dalam sajian ini," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Tale of Two Culters yang menyajikan sajian Korea dan Jepang dapat Anda nikmati di KITA Restaurant yang terletak di Lantai 37 Park Hyatt, Jakarta Pusat, pada 8 dan 9 September 2023, pukul 17.30 WIB.   

KITA Restaurant suguhkan kuliner Jepang dan Korea lewat A Tale of Two Cultures. (Foto: MNC Media)

Informasi lebih jauh terkait Tale of Two Cultures dapat menghubungi nomor telepon (+62)888-8000-006.*

(Siska Maria Eviline)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045622/angela_tanoesoedibjo-PnLB_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kuliner Jadi Alasan Terbesar Orang Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/301/3037592/hopa_place-5q7u_large.JPG
5 Kafe dan Restoran Ramah Anak di Bogor, Ada Playground Bisa Kulineran Sambil Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/301/3034031/gultik_blok_m-WATd_large.JPG
6 Spot Kulineran di Blok M, Angkringan hingga Kedai Khas Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/301/3032391/ilustrasi-0uZY_large.JPG
5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/301/3030837/mie_celor_khas_palembang-wE4G_large.JPG
5 Tempat Makan Mie Celor Enak di Jakarta, Gurihnya Mantap Dijamin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/301/3020597/sate_kambing_hanjawar-m4oY_large.JPG
4 Warung Sate Paling Enak di Kawasan Puncak Bogor, Pernah Cobain?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement