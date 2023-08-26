Tale Of Two Cultures, Kolaborasi Unik Kuliner Jepang dan Korea dari KITA

KITA Restaurant suguhkan sajian kolaborasi Korea dan Jepang lewat Tale of Two Cultures. (Foto: MNC Media)

JAKARTA – Penasaran dengan kolaborasi kuliner Jepang dan Korea? KITA Restaurant lewat Tale Of Two Cultures menggaet Chef Joel Lim dan Chef Taekeumi Hiraoka untuk menyuguhkan hidangan fine dining khas Korea dan Jepang.

Kolaborasi dua chef tersebut akan menghadirkan 15-course hidangan makan malam. “Nikmati kuliner unik dari dua chef yang menyatukan bakat dan tradisi mereka dalam sajian ini," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Tale of Two Culters yang menyajikan sajian Korea dan Jepang dapat Anda nikmati di KITA Restaurant yang terletak di Lantai 37 Park Hyatt, Jakarta Pusat, pada 8 dan 9 September 2023, pukul 17.30 WIB.

Informasi lebih jauh terkait Tale of Two Cultures dapat menghubungi nomor telepon (+62)888-8000-006.*

(Siska Maria Eviline)