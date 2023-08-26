Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kuliner Daerah Bisa Punya Kesempatan Besar hingga Internasional

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |19:43 WIB
Kuliner Daerah Bisa Punya Kesempatan Besar hingga Internasional
Podcast Aksi Nyata.
A
A
A

KULINER khas daerah Indonesia sudah tidak diragukan lagi kelezatannya, rendang misalnya. Kudapan satu ini malahan menjadi makanan terlezat di dunia dan sekaligus membuka peluang bagi para UMKM, sehingga meningkatkan usaha serta produk mereka hingga mendunia.

Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Womenpreneur sekaligus Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Partai Perindo, Regina, ia mengatakan kuliner daerah harus sampai go internasional.

Regina bilang, meskipun dirinya kini terjun ke dunia politisi namun bisnisnya di bidang kuliner masih tetap berjalan. Bukan hanya Regina saja, hampir seluruh keluarganya juga menekuni bisnis yang sama.

"Sehari-hari aku bisnis kuliner, karena basic dari keluarga juga usaha. Dan rata-rata fokusnya di kuliner," ujarnya dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertemakan Makanan Khas Daerah Bisa Menjadi Bisnis yang Menguntungkan, Sabtu (26/8/2023).

Kuliner yang digelutinya adalah masakan khas daerah Padang, Sumatera Barat seperti dendeng hingga rendang dalam bentuk frozen food.

Halaman:
1 2
      
