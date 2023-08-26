Begini Penampakan Tahu Terbesar di Dunia, Panjangnya Capai 8 Meter

SEBUAH perusahaan di China baru-baru ini membuat tahu terbesar dalam rangka meramaikan festival budaya. Tak tanggung-tanggung, tahu tersebut memiliki panjang hingga 8 meter.

Tahu Tiongkok yang diklaim menjadi tahu terbesar di dunia itu diproduksi beberapa hari lalu dalam rangka meramaikan Tofu Culture Tourism Festival yang kerap diselenggarakan setahun sekali.

Dikutip dari laman Global Times, festival budaya tahu tersebut diselenggarakan oleh perusahaan bernama Ningxia Xingdouyuan Bean Products Co, di Kota Qingtongxia, Ningxia.

Pejabat dari Shanghai China Records Headquarters menyatakan beberapa tantangan selama pembuatan tahu terbesar yang diadakan di festival tersebut.

Setidaknya, lebih dari 50 pekerja Ningxia Xingdouyuan Bean Products Co dilibatkan. Tahu tersebut dibuat dari total 5 ton kedelai berkualitas tinggi dari Tiongkok timur laut.

Zhang Baoping, pimpinan perusahaan, mengungkapkan, bahwa tahu spesial itu dibagikan secara gratis kepada masyarakat.