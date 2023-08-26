Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Begini Penampakan Tahu Terbesar di Dunia, Panjangnya Capai 8 Meter

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:32 WIB
Begini Penampakan Tahu Terbesar di Dunia, Panjangnya Capai 8 Meter
Tahu Raksasa. (Foto: Xinhua)
A
A
A

SEBUAH perusahaan di China baru-baru ini membuat tahu terbesar dalam rangka meramaikan festival budaya. Tak tanggung-tanggung, tahu tersebut memiliki panjang hingga 8 meter.

Tahu Tiongkok yang diklaim menjadi tahu terbesar di dunia itu diproduksi beberapa hari lalu dalam rangka meramaikan Tofu Culture Tourism Festival yang kerap diselenggarakan setahun sekali.

Dikutip dari laman Global Times, festival budaya tahu tersebut diselenggarakan oleh perusahaan bernama Ningxia Xingdouyuan Bean Products Co, di Kota Qingtongxia, Ningxia.

Pejabat dari Shanghai China Records Headquarters menyatakan beberapa tantangan selama pembuatan tahu terbesar yang diadakan di festival tersebut. 

Setidaknya, lebih dari 50 pekerja Ningxia Xingdouyuan Bean Products Co dilibatkan. Tahu tersebut dibuat dari total 5 ton kedelai berkualitas tinggi dari Tiongkok timur laut.

Zhang Baoping, pimpinan perusahaan, mengungkapkan, bahwa tahu spesial itu dibagikan secara gratis kepada masyarakat. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
china Tahu Raksasa tahu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/298/2886333/berapa-kalori-tahu-sumber-protein-yang-murah-meriah-KKNWWQQCtl.png
Berapa Kalori Tahu? Sumber Protein yang Murah Meriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/298/2757603/resep-mudah-membuat-mapo-tofu-ala-fifin-liefang-yang-tahunya-selembut-sutra-E5cMG5mjrs.jpeg
Resep Mudah Membuat Mapo Tofu ala Fifin Liefang yang Tahunya Selembut Sutra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/03/298/2604889/resep-akhir-pekan-tahu-lada-garam-bikin-susah-berhenti-ngunyah-gJFbffY47a.jpg
Resep Akhir Pekan, Tahu Lada Garam Bikin Susah Berhenti Ngunyah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/10/298/2423182/resep-dan-cara-membuat-mapo-tofu-autentik-ala-chef-audrey-wicaksana-uY769eRUjv.jpg
Resep dan Cara Membuat Mapo Tofu Autentik ala Chef Audrey Wicaksana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/08/298/2340799/resep-tahu-gurih-cabai-garam-camilan-enak-yang-bikin-nagih-2F20jCGI59.jpg
Resep Tahu Gurih Cabai Garam, Camilan Enak yang Bikin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/27/298/1526320/hmm-lezatnya-nugget-tahu-untuk-camilan-si-buah-hati-CcDAldh38F.jpg
Hmm... Lezatnya Nugget Tahu untuk Camilan si Buah Hati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement