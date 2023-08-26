Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Nicky Tirta Berbagi Tips Simpan Sayur di Kulkas agar Tak Cepat Layu

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |13:24 WIB
Nicky Tirta Berbagi Tips Simpan Sayur di Kulkas agar Tak Cepat Layu
Nicky Tirta. (Foto: Instagram)
A
A
A

BIASANYA orang akan membeli sayur sekaligus banyak untuk disimpan beberapa hari ke depan. Tapi, sebenarnya sayur tidak boleh asal diletakkan begitu saja di dalam kulkas, lantaran bisa cepat layu serta membusuk.

Artis Nicky Tirta yang kini bergelut di dunia masak-memasak pun paham betul bagaimana menyimpan sayur agar tetap awet di dalam kulkas. Menurutnya, ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh para bunda.

"Misalnya daun bawang tinggal taro di dalam air bagian akarnya, jadi fresh," kata Nicky Tirta dalam acara Forvita Bebas Tumis Sat Set, Jakarta Utara.

Selain itu, untuk sayur-sayuran yang hendak dimasukan ke dalam kulkas, Nicky Tirta menyarankan agar wadahnya dilapisi alas terlebih dahulu. Hal ini berfungsi sebagai penyerap kelembaban.

"Kalau untuk di kulkas , umumnya sayuran kenapa harus dikasih alas lagi karena untuk menyerap kelembaban supaya gak gampang rusak sayur tersebut. Jadi memang disarankan diakaskan lagu, untuk mencegah kelembaban itu naik ke sayur dan malah merusak sayur itu sendiri," jelas Nicky Tirta.

Lantas bagaimana dengan bawang merah maupun bawang putih? Seperti diketahui, masakan Indonesia kebanyakan membutuhkan dua jenis bahan tersebut. Nicky mengaku tidak ikut menyimpan bawang dalam kulkas seperti sayuran lain. "Aku kakau bawang-bawangan di luar kulkas sih," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
