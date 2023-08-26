Aura Kasih Mirror Selfie dengan Rok Mini, Perutnya Mengintip Malu-Malu

ARTIS cantik Aura Kasih memang nampak lebih percaya diri, seiring tubuhnya yang terlihat semakin langsing. Aura Kasih pun kerap memamerkan body goals lewat foto di Instagram pribadinya.

Salah satunya adalah berpose di depan cermin alias mirror selfie. Janda satu anak ini membagikan sederet potret mirror selfie saat berkunjung ke berbagai tempat. Saat berpose pun, Aura tampil dengan berbagai outfit.

“Mirror selfie ceunah..” tulis Aura Kasih dalam keterangan unggahannya.

Seperti dilansir dari akun Instagramnya, @aurakasih, dalam potret kali ini, Aura Kasih tampak lebih tampil seksi dengan outfit hitam putih nan simpel.

Meski hanya tampak memadukan atasan kaos ketat berwarna putih dengan rok mini berwarna hitam, aura seksinya justru tampak begitu terpancar.

(Martin Bagya Kertiyasa)